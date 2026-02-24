Запланована подія 2

Для Зеленского новость: США хотят мирного соглашения в Украине до 4 июля

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для него новость информация о намерении США заключить мирное соглашение по Украине до 4 июля.

Как пишет Delo.ua, об этом  информирует "Интерфакс-Украина".

США хотят мирного соглашения в Украине

"Для меня это новая информация, хотя сейчас информация очень быстро меняется", – сказал Зеленский во время саммита "Украина – страны Северной Европы и Балтии".

Он отметил, что информация меняется быстро, однако Украина всегда поддерживала быстрые решения по завершению войны. При этом президент подчеркнул, что "скорый трек" переговоров не предполагает отдачи украинских территорий.

По данным Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО, США настаивают на заключении соглашения к празднованию 250-летия независимости США 4 июля. В то же время эксперты отмечают, что пока нет никаких признаков готовности президента России Владимира Путина соглашаться на условия, не отвечающие его основным требованиям.

Напомним, 24 января украинская делегация завершила двухдневные трехсторонние переговоры в ОАЭ с участием представителей США и России. Стороны обсудили возможные параметры окончания войны, американский мониторинг безопасности и согласовали доложить лидерам результаты.

Автор:
Ольга Опенько