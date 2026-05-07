Земельные облигации в Украине: как планируют монетизировать доход от госземли

В Украине рассматривается запуск нового финансового инструмента — земельных облигаций, обеспеченных доходами от долгосрочной субаренды государственной земли. Инициатива предусматривает привязку тысяч гектаров государственных земель к долговым ценным бумагам, что позволит монетизировать будущие арендные поступления.

Как сообщает Delo.ua, об этом рассказал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Наталуха в интервью LIGA.net.

Речь идет о модели, при которой государственный земельный банк будет выпускать облигации, обеспеченные прогнозируемыми доходами от субаренды земли. Поскольку договоры заключаются на длительный срок – до 14 лет и больше – эти поступления рассматриваются как стабильный денежный поток, пригодный для финансового обеспечения долговых инструментов.

По оценкам, при средней рыночной ставке аренды около 20 000 грн за гектар в год потенциальный доход государства от земельного банка может достигать около 16 млрд грн ежегодно. Выпуск облигаций позволил бы привлечь часть этих средств вперед, не дожидаясь постепенных ежегодных поступлений.

В Фонде госимущества отмечают, что эффективность инструмента напрямую зависит от масштаба передачи государственных земель в прозрачную долгосрочную аренду через аукционы. Именно это формирует базу для прогнозируемого дохода, который может быть использован в качестве обеспечения.

В то же время, детали потенциального использования привлеченных средств пока не раскрываются.

В итоге речь идет о попытке превратить государственную землю в финансовый актив с предполагаемым доходом, который может стать основой новых инструментов привлечения капитала в Украине.

Добавим, по результатам 2025 года, Государственный земельный банк перечислил в государственный бюджет 369 млн грн дивидендов. Это составляет 95% чистой прибыли государственного оператора.