Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Земельные облигации в Украине: как планируют монетизировать доход от госземли

земля
Фонд госимущества готовит выпуск облигаций под доход от аренды земли

В Украине рассматривается запуск нового финансового инструмента — земельных облигаций, обеспеченных доходами от долгосрочной субаренды государственной земли. Инициатива предусматривает привязку тысяч гектаров государственных земель к долговым ценным бумагам, что позволит монетизировать будущие арендные поступления.

Как сообщает Delo.ua, об этом рассказал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Наталуха в интервью LIGA.net.

Речь идет о модели, при которой государственный земельный банк будет выпускать облигации, обеспеченные прогнозируемыми доходами от субаренды земли. Поскольку договоры заключаются на длительный срок – до 14 лет и больше – эти поступления рассматриваются как стабильный денежный поток, пригодный для финансового обеспечения долговых инструментов.

По оценкам, при средней рыночной ставке аренды около 20 000 грн за гектар в год потенциальный доход государства от земельного банка может достигать около 16 млрд грн ежегодно. Выпуск облигаций позволил бы привлечь часть этих средств вперед, не дожидаясь постепенных ежегодных поступлений.

В Фонде госимущества отмечают, что эффективность инструмента напрямую зависит от масштаба передачи государственных земель в прозрачную долгосрочную аренду через аукционы. Именно это формирует базу для прогнозируемого дохода, который может быть использован в качестве обеспечения.

В то же время, детали потенциального использования привлеченных средств пока не раскрываются.

В итоге речь идет о попытке превратить государственную землю в финансовый актив с предполагаемым доходом, который может стать основой новых инструментов привлечения капитала в Украине.

Добавим, по результатам 2025 года, Государственный земельный банк перечислил в государственный бюджет 369 млн грн дивидендов. Это составляет 95% чистой прибыли государственного оператора.

Автор:
Татьяна Гойденко