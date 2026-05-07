Земельні облігації в Україні: як планують монетизувати дохід від держземлі

земля
Фонд держмайна готує випуск облігацій під дохід від оренди землі

В Україні розглядають запуск нового фінансового інструменту — земельних облігацій, забезпечених доходами від довгострокової суборенди державної землі. Ініціатива передбачає прив’язку тисяч гектарів державних земель до боргових цінних паперів, що дозволить монетизувати майбутні орендні надходження.

Як інформує Delo.ua, про це розповів голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха в інтерв’ю LIGA.net.

Йдеться про модель, за якої державний земельний банк випускатиме облігації, забезпечені прогнозованими доходами від суборенди землі. Оскільки договори укладаються на тривалий термін — до 14 років і більше — ці надходження розглядаються як стабільний грошовий потік, придатний для фінансового забезпечення боргових інструментів.

За оцінками, при середній ринковій ставці оренди близько 20 000 грн за гектар на рік, потенційний дохід держави від земельного банку може сягати близько 16 млрд грн щорічно. Випуск облігацій дозволив би залучити частину цих коштів наперед, не чекаючи поступових щорічних надходжень.

У Фонді держмайна зазначають, що ефективність інструменту напряму залежить від масштабу передачі державних земель у прозору довгострокову оренду через аукціони. Саме це формує базу для прогнозованого доходу, який може бути використаний як забезпечення.

Водночас деталі потенційного використання залучених коштів наразі не розкриваються.

У підсумку, йдеться про спробу перетворити державну землю на фінансовий актив із передбачуваним доходом, який може стати основою для нових інструментів залучення капіталу в Україні.

Додамо, за результатами 2025 року, Державний земельний банк перерахував до державного бюджету 369 млн грн дивідендів. Це становить 95% чистого прибутку державного оператора.

Автор:
Тетяна Гойденко