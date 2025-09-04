Запланована подія 2

Жизнь взаймы: украинцы ежемесячно оформляют более 700 тысяч микроссуд

деньги
Более 2,3 тысяч украинцев получили кредиты на жилье.

Украинцы оформили 4,39 млн микроссуд в первом полугодии 2025 года. Только за второй квартал выдано 2,18 млн кредитов, а средняя сумма ссуды выросла на 9% — до 6 029 грн. Сейчас ежемесячно украинцы оформляют около 730 тысяч микроссуд.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

Сколько микрозаймов берут украинцы?

За первое полугодие 2025 года украинцы заключили 4,39 млн договоров микроссуд — это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В среднем ежемесячно граждане берут около 730 тысяч кредитов.

Общая сумма ссуд в этом году уже достигла 26,44 млрд грн, что также на 8% превышает прошлогодние показатели за тот же период.

Несмотря на стабильно высокий спрос на микрокредиты, украинцы стали более дисциплинированно рассчитываться по долгам. Если в начале года задолженность выросла на 3,38 млрд грн, то во втором квартале прирост составил всего 0,94 млрд грн.

Суммарно долг перед МФО в настоящее время равен 24,29 млрд грн.

Несмотря на рост спроса на микрозаймы, количество предоставляемых их компаний продолжает уменьшаться. По состоянию на начало июля 2025 года в Украине работали 303 финансовых учреждения с лицензией на такую деятельность — это на четверть меньше года назад. С начала полномасштабной войны их количество сократилось более чем вдвое.

Напомним, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины по состоянию на 1 августа 2025 года уменьшилась до уровня, зафиксированного почти 10 лет назад — 26,1%.

Автор:
Ольга Опенько