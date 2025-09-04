Життя в борг: українці щомісяця оформлюють понад 700 тисяч мікропозик

Українці оформили 4,39 млн мікропозик у першому півріччі 2025 року. Лише за другий квартал видано 2,18 млн кредитів, а середня сума позики зросла на 9% — до 6 029 грн. Наразі щомісяця українці оформлюють близько 730 тисяч мікропозик.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Opendatabot.

Скільки мікропозик беруть українці?

За перше півріччя 2025 року українці уклали 4,39 млн договорів мікропозик — це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. У середньому щомісяця громадяни беруть близько 730 тисяч кредитів.

Загальна сума позик цього року вже сягнула 26,44 млрд грн, що також на 8% перевищує минулорічні показники за той самий період.

Попри стабільно високий попит на мікрокредити, українці стали дисциплінованіше розраховуватися за боргами. Якщо на початку року заборгованість зросла на 3,38 млрд грн, то у другому кварталі приріст становив лише 0,94 млрд грн.

Сумарно борг перед МФО наразі дорівнює 24,29 млрд грн.

Попри зростання попиту на мікропозики, кількість компаній, що їх надають, продовжує зменшуватися. Станом на початок липня 2025 року в Україні працювали 303 фінансові установи з ліцензією на таку діяльність — це на чверть менше, ніж рік тому. Від початку повномасштабної війни їхня кількість скоротилася більш ніж удвічі.

Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 серпня 2025 року зменшилася до рівня, який було зафіксовано майже 10 років тому — 26,1%.