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"Золотые яйца" для Минобороны: ВАКС заочно арестовал поставщика пищи для ВСУ

яйца, цены, арест
ВАКС заочно арестовал поставщик пищи для ВСУ / Depositphotos

Высший антикоррупционный суд 28 июля заочно арестовал владелицу двух компаний, поставлявших продукты питания для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Соответствующее решение принял следователь судья по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на САП.

Речь идет о фигурантке дела по поставке продовольствия для украинских военных в 2022-2023 годах. Она является владелицей компаний, заключивших договоры с Министерством обороны на предоставление услуги по организации питания.

Услуга предусматривала закупку комплектов продуктов согласно каталогу, состоявшему из 409 наименований.

Следствие установило, что схема злоупотреблений предполагала завышение цен на продукты с высоким спросом и одновременное занижение стоимости менее востребованных товаров. Такой подход позволил компаниям-поставщикам в период с августа по декабрь 2022 незаконно получить более 733 миллионов гривен из государственного бюджета.

После задержания подозреваемой и доставки ее к месту проведения досудебного расследования, суд повторно будет рассматривать вопрос о применении содержания под стражей уже в очном порядке.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, которые могут быть причастны к реализации этой схемы.

Напомним, в январе 2023 года Минобороны попало в скандал из-за   материал журналистов   о том, что ведомство закупает продукты для ряда воинских частей в 2-3 раза дороже, чем рыночная стоимость. Например, Минобороны якобы законтрактовало яйца по цене 17 грн за штуку, в то же время розничная цена в магазинах Киева составляла примерно 7 грн за штуку.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников   публично признал   провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве   провели   кадровые изменения, а затем на фоне этого и другого скандалов   в отставку ушел и сам Резников .

Автор:
Татьяна Гойденко