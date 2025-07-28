"Золоті яйця" для Міноборони: ВАКС заочно арештував постачальницю харчів для ЗСУ

Вищий антикорупційний суд 28 липня заочно арештував власницю двох компаній, які постачали продукти харчування для Збройних сил України за завищеними цінами. Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на САП.

Йдеться про фігурантку справи щодо постачання продовольства для українських військових у 2022–2023 роках. Вона є власницею компаній, які уклали договори з Міністерством оборони на надання послуги з організації харчування.

Послуга передбачала закупівлю комплектів продуктів згідно з каталогом, що складався з 409 найменувань.

Слідство встановило, що схема зловживань передбачала завищення цін на продукти з високим попитом та одночасне заниження вартості менш затребуваних товарів. Такий підхід дозволив компаніям-постачальницям у період із серпня по грудень 2022 року незаконно отримати понад 733 мільйони гривень з державного бюджету.

Після затримання підозрюваної і доставки її до місця проведення досудового розслідування суд повторно розглядатиме питання щодо застосування тримання під вартою вже в очному порядку.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, які можуть бути причетні до реалізації цієї схеми.

Нагадаємо, у січні 2023 року Міноборони потрапило у скандал через матеріал журналістів про те, що відомство закуповує харчі для низки військових частин у 2-3 рази дорожче, за ринкову вартість. Наприклад, Міноборони нібито законтрактувало яйця за ціною 17 грн за штуку, водночас роздрібна ціна у магазинах Києва становила приблизно 7 грн за штуку.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.