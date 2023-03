Как настроить работу 500 волонтеров: опыт Фонда Дом Рональда МакДональда и МакДональдз

В этом году Украина вошла в первую десятку во Всемирном индексе благотворительности. Согласно исследованию U-Report, 54% украинцев начали волонтерить больше, а 20% стали это делать впервые. Зов делать добро вопреки злу, которое несет война, осознают все больше украинцев, и каждый находит для себя сферу волонтерства, которая больше всего отзывается в сердце. Для волонтеров Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине — это поддержка детей и их семей.

Социальная миссия волонтерства - бороться за лучшее будущее

Социальная миссия волонтерства очень важна: оно является одной из движущих сил для позитивных изменений в развитии общества. Волонтеры прилагают свой бесценный ресурс с целью решить определенный общественный вопрос. А с началом войны этот вопрос стал определять уже и будущее Украины.

Утром 24 февраля, с первыми взрывами вражеских ракет, каждый человек позвонил и написал тому, кого больше всего любит. Лучшей поддержкой во время страха являются родные. Для Фонда Дом Рональда МакДональда семья всегда была самой высокой ценностью. Еще до начала боевых действий организация помогла многочисленным семьям быть вместе, оборудовав в крупнейших детских больницах страны семейные комнаты Рональда МакДональда. У них родители могут быть рядом со своими детьми, когда те так сильно в них нуждаются.

Во время войны впервые Фонд в Украине запустил программы поддержки

В совсем малом возрасте дети были вынуждены узнать, что такое расстаться с родными, потерять дом, скрываться от обстрелов. Для помощи украинским семьям Фонд Дом Рональда МакДональда вместе с волонтерами МакДональдз запустили программы "Продуктовые наборы", "Медицинское оборудование" и "Гуманитарная помощь". Организация передавала лекарства, аптечки, жгуты, продукты питания, жизненно важное медицинское оборудование для больниц.

Более 500 волонтеров МакДональдз поддержали Фонд

Эта помощь не была бы возможна без работы волонтеров. В начале войны МакДональдс предложил свою экспертизу и волонтерство, разработал схему работы по всем гуманитарным направлениям, подключился к реализации проектов. Также продолжили поддерживать семейные комнаты Рональда МакДональда в больницах.

Волонтеры ведут переговоры с партнерами, закупают и фасуют пищевые продукты, передают организациям в городах. Кроме того, закупают и доставляют медицинское оборудование в больницы, реализуют программы гуманитарной поддержки в других направлениях. За это время команда реализовала примерно 100 гуманитарных проектов, передала больницам 250 единиц жизненно важного медицинского оборудования, а пострадавшим – более 170 000 продуктовых наборов. Общая сумма пособия – почти 100 000 000 грн.

За эти месяцы мы вычеркнули для себя правила взаимодействия с волонтерами

1. Когда мы спрашивать волонтеров, что именно их мотивирует в работе, все комментировали – чувствовать, что ты не стоишь в стороне и приобщаешься к победе.

В течение этих месяцев, по-видимому, мы все ощущали момент безысходности, возникали мысли, что мы недостаточно приобщаемся к спасению страны. Каждый украинский хочет делать полезные и посильные вещи, чтобы приближать нашу победу. Задача фондов – предоставить эту возможность и напоминать, какую важную работу мы делаем. Гуманитарный фронт сейчас имеет свою миссию. Напоминайте волонтерам, что мы не просто фасуем свертки, мы дарим заботу пострадавшим и влияем на победу.

2. Постоянная самоотдача истощает как физически, так и нравственно. Волонтеры заботятся о нуждающихся в помощи, а организации должны беспокоиться о волонтерах.

Забота о хорошем самочувствии и настроении каждого члена команды является не менее приоритетной задачей, чем помощь другим. За время войны с выгоранием столкнулись многие украинские благотворители, поэтому для волонтеров у нас заботятся о времени на отдых и восстановление сил. Организация прилагает все усилия, чтобы каждый ее участник чувствовал поддержку и был услышан командой.

3. Может показаться, что волонтеры – это нечто краткосрочное и хаотическое. Волонтеры – тоже команда, как в бизнесе.

К организации команды волонтеров должны применяться те же правила, которые работают в бизнесе: у вас есть распределения роли, объяснить права, наладить коммуникацию, развивать и мотивировать, следить за тем, чтобы атмосфера соответствовала вашим ценностям.

Волонтеры МакДональдз перенесли ценности международной сети – это служение, равенство, добродетель, община, семья. На мой взгляд, именно это позволило нам запуститься в столь короткие сроки и сразу дать такой результат.

Также команда каждой программы имела четкую структуру, операционное руководство над ними приняли сотрудники МакДональдз.

4. Волонтерство добровольно, но имеет свои обязанности

Отдельно хочу отметить, что порой организации сталкиваются с серьезным вызовом, что волонтерство — по сути, добровольная помощь и спланировать результат может быть непросто. Поэтому очень важно сразу проговорить обязанности и конечные ожидания всех сторон от такого сотрудничества. Отсутствие четкой координации называют одной из причин, почему люди отказываются участвовать в волонтерском движении.

5. Празднуйте большие и маленькие победы

Коллективная вечеринка, на которой можно порадоваться общим успехам или узнать больше о захвате коллег — то, что нужно, чтобы укрепить команду. Психологи говорят, что ритуалы укрепляют семьи. Это же касается и команды, которая тоже является своеобразной семьей.

Мы делаем совместные встречи, празднуем упаковку 100-тысячного продуктового набора, дарим сувенирную продукцию, которую так любят волонтеры. Вариантов таких ритуалов может быть множество.

6. Волонтеры вкладывают свои ресурсы, фонды должны оценить, что они могут дать волонтерам.

Согласно исследованию The Doing Good is Good for You, люди, занимающиеся волонтерством, улучшают свое эмоциональное состояние: у 93% людей улучшилось настроение, 79% начали испытывать меньше стресса, а у 88% улучшилась самооценка. Мы должны помнить, что отдача не должна быть односторонней и волонтеры должны получать свои положительные преимущества от такого взаимодействия. Мы благодарим за вклад и делимся историями, чтобы вдохновить помогать и других. Например, на страницах в социальных сетях МакДональдз в Украине мы рассказываем о своих супергероях и супергероинях.

Полномасштабное вторжение кардинально изменило мировоззрение украинцев, в том числе отношение к волонтерскому движению. Сегодня от нас зависит, каким будет будущее страны, в том числе волонтерства, как важной движущей силы развития общества. Организации должны помнить, что от нас зависит, как мы сконцентрируем эту силу, а также поможем ли ей укрепляться и расти.