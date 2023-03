Як налаштувати роботу 500 волонтерів: досвід Фундації Дім Рональда МакДональда і МакДональдз

Цього року Україна увійшла до першої 10-ки у Всесвітньому індексі благодійності. Згідно дослідження U-Report, 54% українців почали волонтерити більше, а 20% почали це робити вперше. Поклик робити добро всупереч злу, що несе війна, усвідомлюють все більше українців, і кожен знаходить для себе сферу волонтерства, яка найбільше відгукується в серці. Для волонтерів Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні — це підтримка дітей і їхніх родин.

Соціальна місія волонтерства - виборювати краще майбутнє

Соціальна місія волонтерства надважлива: воно є однією з рушійних сил для позитивних змін у розвитку суспільства. Волонтери докладають свій безцінний ресурс з метою вирішити певне суспільне питання. А з початком війни це питання почало визначати вже і майбутнє України.

Вранці 24 лютого, з першими вибухами ворожих ракет, кожна людина подзвонила та написала тому, кого любить найбільше. Найкращою підтримкою у час страху, є рідні. Для Фундації Дім Рональда МакДональда сім’я завжди була найвищою цінністю. Ще до початку бойових дій організація допомогла численним родинам бути разом, обладнавши у найбільших дитячих лікарнях країни Сімейні кімнати Рональда МакДональда. В них батьки можуть бути поруч зі своїми дітлахами, коли ті так сильно їх потребують.

У час війни вперше Фундація в Україні запустила програми підтримки

У зовсім малому віці діти були змушені дізнатися, що таке розлучитися з рідними, втратити домівку, переховуватися від обстрілів. Для допомоги українським сім’ям Фундація Дім Рональда МакДональда разом з волонтерами МакДональдз запустили програми “Продуктові набори”, “Медичне обладнання” та “Гуманітарна допомога”. Організація передавала ліки, аптечки, джгути, харчові продукти, життєво важливе медичне обладнання для лікарень.

Понад 500 волонтерів МакДональдз підтримали Фундацію

Ця допомога не була б можливою без роботи волонтерів. На початку війни МакДональдз запропонував свою експертизу та волонтерство, розробив схему роботи по всіх гуманітарних напрямках, підключився до реалізації проєктів. Також продовжили підтримувати Сімейні кімнати Рональда МакДональда у лікарнях.

Волонтери ведуть перемовини з партнерами, закуповують та фасують харчові продукти, передають організаціям на містах. Окрім того - закуповують та доставляють медичне обладнання в лікарні, реалізують програми гуманітарної підтримки в інших напрямках. За цей час команда реалізувала приблизно 100 гуманітарних проєктів, передала лікарням 250 одиниць життєво важливо медичного обладнання, а потерпілим - більше 170 000 продуктових наборів. Загальна сума допомоги - майже 100 000 000 грн.

За ці місяці ми викреслили для себе правила взаємодії з волонтерами

1. Коли ми запитувати волонтерів, що саме їх мотивує в роботі, всі коментували – відчувати, що ти не стоїш осторонь і долучаєшся до перемоги.

Протягом цих місяців, мабуть, ми всі відчували момент безвиході, виникали думки, що ми недостатньо долучаємося до порятунку країни. Кожен українець хоче робити корисні та посильні речі, щоб наближати нашу перемогу. Завдання фондів – надати цю можливість та нагадувати, яку важливу роботу ми всі робимо. Гуманітарний фронт зараз має свої місію. Нагадуйте волонтерам, що ми не просто фасуємо пакунки, ми даруємо турботу потерпілим і впливаємо на перемогу.

2. Постійна самовіддача виснажує як фізично, так і морально. Волонтери дбають про тих, хто потребує допомоги, а організації мають турбуватися про волонтерів.

Піклування про гарне самопочуття та настрій кожного члена команди є не менш пріоритетною задачею, ніж допомога іншим. За час війни з вигоранням зіштовхнулося багато українських доброчинців, тому для волонтерів у нас дбають про час на відпочинок та відновлення сил. Організація докладає всіх зусиль, щоб кожен її учасник відчував підтримку та був почутим командою.

3. Може здатися, що волонтери — це щось короткострокове і хаотичне. Волонтери - теж команда, як в бізнесі.

До організації команди волонтерів мають застосовуватися ті самі правила, що працюють у бізнесі: ви маєте розподіли ролі, пояснити права, налагодити комунікацію, розвивати та мотивувати, слідкувати за тим, щоб атмосфера відповідала вашим цінностям.

Волонтери МакДональдз перенесли цінності міжнародної мережі — це служіння, рівність, доброчесність, громада, родина. На мою думку саме це дозволило нам запуститися у такі короткі терміни й одразу дати такий результат.

Також команда кожної програми мала чітку структуру, операційне керівництво над ними взяли працівники МакДональдз.

4. Волонтерство добровільне, але має свої обов’язки

Окремо хочу зазначити, що часом організації зіштовхуються з серйозним викликом, що волонтерство — по суті добровільна допомога і спланувати результат може бути непросто. Тому дуже важливо одразу проговори обов’язки та кінцеві очікування всіх сторін від такої співпраці. Відсутність чіткої координації називають однією з причин, чому люди відмовляються брати участь у волонтерському русі.

5. Святкуйте великі й маленькі перемоги

Колективна вечірка, на якій можна порадіти спільним успіхам чи дізнатися більше про захоплення колег — те, що треба, щоб зміцнити команду. Психологи кажуть, що ритуали роблять міцнішими сім’ї. Це саме стосується і команди, яка теж є своєрідною родиною.

Ми робимо спільні зустрічі, святкуємо пакування 100-тисячного продуктового набору, даруємо сувенірну продукцію, яку так полюбляють волонтери. Варіантів таких ритуалів може бути безліч.

6. Волонтери вкладають свої ресурси, фонди мають оцінити, що можуть дати волонтерам вони

Згідно дослідження The Doing Good is Good for You, люди які займаються волонтерством, покращують свій емоційний стан: у 93% людей покращився настрій, 79% почали відчувати менше стресу, а у 88% покращилася самооцінка. Ми маємо пам’ятати, що віддача не має бути однобічною, і волонтери мають отримувати свої позитивні переваги від такої взаємодії. Ми дякуємо за вклад і ділимося історіями, щоб надихнути допомагати й інших. Наприклад, на сторінках у соціальних мережах МакДональдз в Україні ми розповідаємо про своїх супергероїв та супергероїнь.

Повномасштабне вторгнення кардинально змінило світогляд українців, в тому числі й ставлення до волонтерського руху. Сьогодні від нас залежить, яким буде майбутнє країни, у тому числі волонтерства, як важливої рушійної сили розвитку суспільства. Організації мають пам’ятати, що від нас залежить, як ми сконцентруємо цю силу, а також чи допоможемо ми їй зміцнюватися і зростати.