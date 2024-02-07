Мобильные тренды 2024 года: чего ожидать

Мировая мобильная индустрия развивается безумными темпами благодаря технологическому прогрессу, изменениям в поведении потребителей и постоянно растущему спросу на связь. В этом глобальном тренде не отстает Украина – в 2023 году мы увидели рост роли мобильных устройств в жизни покупателей и их огромного влияния на электронную коммерцию в стране. Только за неделю Black Friday процент таких заказов увеличился с 40,5% до 52,4% по сравнению с 2022 годом. Чего ждать с 2024 года? Предлагаю рассмотреть ключевые мобильные тренды.

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Продолжение внедрения 5G

Значительные инвестиции в инфраструктуру обещают более быстрый интернет, низкая задержка и улучшенная связь. Согласно открытым данным, 5G активно используют 72 страны мира, а 137 стран все еще находятся на стадии испытания сети. По состоянию на 2023 год в мире зафиксировано 1,9 млрд глобальных подключений 5G. Прогнозируется, что в 2024 году эта цифра составит 2,8 млрд. Министерство цифровой трансформации Украины ведет переговоры по запуску 5G в Украине. Планируется, что процесс внедрения 5G начнется именно в 2024 году.

Появление Super Apps

Super Apps приобретают все большую популярность в мире, предлагая пользователям комплексный опыт благодаря интеграции нескольких сервисов на единой платформе. Выходя за рамки традиционных функций, эти приложения легко совмещают обмен сообщениями, электронную коммерцию, вызов авто и многие другие функции. Местные и международные компании инвестируют в разработку и расширение таких суперприложений, обещая пользователям более интегрированный и эффективный мобильный опыт.

В мире яркими примерами Super Apps являются Alipay, WeChat от Tencent в Китае, Grab в Юго-Восточной Азии и Revolut в Европе. В Украине мы пока находимся на этапе становления. Из существующих приложений к статусу Super Apps постепенно приближаются приложения наших украинских мобильных банков.

Рост мобильной электронной коммерции

Электронная коммерция переживает значительный рост по всему миру, причем мобильные устройства играют ведущую роль. Согласно данным Admitad Украина, мобильные продажи выросли на 20% в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем большая часть всех заказов была произведена через мобильные телефоны. Компании оптимизируют свои платформы для мобильной доступности, а мобильные платежные решения, включая цифровые кошельки и бесконтактные платежи, приобретают широкую популярность.

Партнерский маркетинг – ключ к росту и монетизации приложений

В 2024 году партнерский маркетинг снова станет одним из ключевых инструментов для роста мобильных приложений, обеспечивая экономически эффективный способ расширить охват приложений. Сотрудничество с партнерами через партнерские сети может привести к увеличению количества установок, повышению уровня вовлеченности пользователей и потенциальным возможностям для распределения доходов. Партнерский маркетинговый канал также дает мобильным приложениям дополнительный поток монетизации. По оценкам Admitad, глобальные доходы мобильных партнеров выросли на 20% в первой половине 2023 года.

Качество трафика имеет значение

Бренды сейчас уделяют повышенное внимание качеству трафика. В 2024 году разработка собственных систем защиты от мошенничества или партнерство с подрядчиками, такими как партнерские сети и агентства, способные решить эту проблему, будет иметь решающее значение для владельцев приложений.

Альтернативные источники трафика приобретают популярность

Альтернативные источники мобильного трафика, такие как мессенджеры и TikTok, продолжат набирать популярность в 2024 году. Ожидается, что доля продаж через эти платформы будет расти и дальше, а мобильные приложения будут активно использовать их для расширения своей базы пользователей.

Вместо выводов

Мобильный ландшафт в 2024 году будет характеризоваться инновационными тенденциями, обещающими изменить то, как люди подключаются, потребляют контент и взаимодействуют с цифровыми услугами. От глобального внедрения 5G до появления суперприложений и всплеска цифровой коммерции. По мере того, как бизнес и потребители принимают эти тенденции, мобильная индустрия будет играть ключевую роль в формировании цифрового будущего в целом и в целом по Украине.