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Мобильные тренды 2024 года: чего ожидать
Мировая мобильная индустрия развивается безумными темпами благодаря технологическому прогрессу, изменениям в поведении потребителей и постоянно растущему спросу на связь. В этом глобальном тренде не отстает Украина – в 2023 году мы увидели рост роли мобильных устройств в жизни покупателей и их огромного влияния на электронную коммерцию в стране. Только за неделю Black Friday процент таких заказов увеличился с 40,5% до 52,4% по сравнению с 2022 годом. Чего ждать с 2024 года? Предлагаю рассмотреть ключевые мобильные тренды.
Продолжение внедрения 5G
Значительные инвестиции в инфраструктуру обещают более быстрый интернет, низкая задержка и улучшенная связь. Согласно открытым данным, 5G активно используют 72 страны мира, а 137 стран все еще находятся на стадии испытания сети. По состоянию на 2023 год в мире зафиксировано 1,9 млрд глобальных подключений 5G. Прогнозируется, что в 2024 году эта цифра составит 2,8 млрд. Министерство цифровой трансформации Украины ведет переговоры по запуску 5G в Украине. Планируется, что процесс внедрения 5G начнется именно в 2024 году.
Появление Super Apps
Super Apps приобретают все большую популярность в мире, предлагая пользователям комплексный опыт благодаря интеграции нескольких сервисов на единой платформе. Выходя за рамки традиционных функций, эти приложения легко совмещают обмен сообщениями, электронную коммерцию, вызов авто и многие другие функции. Местные и международные компании инвестируют в разработку и расширение таких суперприложений, обещая пользователям более интегрированный и эффективный мобильный опыт.
В мире яркими примерами Super Apps являются Alipay, WeChat от Tencent в Китае, Grab в Юго-Восточной Азии и Revolut в Европе. В Украине мы пока находимся на этапе становления. Из существующих приложений к статусу Super Apps постепенно приближаются приложения наших украинских мобильных банков.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Рост мобильной электронной коммерции
Электронная коммерция переживает значительный рост по всему миру, причем мобильные устройства играют ведущую роль. Согласно данным Admitad Украина, мобильные продажи выросли на 20% в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем большая часть всех заказов была произведена через мобильные телефоны. Компании оптимизируют свои платформы для мобильной доступности, а мобильные платежные решения, включая цифровые кошельки и бесконтактные платежи, приобретают широкую популярность.
Партнерский маркетинг – ключ к росту и монетизации приложений
В 2024 году партнерский маркетинг снова станет одним из ключевых инструментов для роста мобильных приложений, обеспечивая экономически эффективный способ расширить охват приложений. Сотрудничество с партнерами через партнерские сети может привести к увеличению количества установок, повышению уровня вовлеченности пользователей и потенциальным возможностям для распределения доходов. Партнерский маркетинговый канал также дает мобильным приложениям дополнительный поток монетизации. По оценкам Admitad, глобальные доходы мобильных партнеров выросли на 20% в первой половине 2023 года.
Качество трафика имеет значение
Бренды сейчас уделяют повышенное внимание качеству трафика. В 2024 году разработка собственных систем защиты от мошенничества или партнерство с подрядчиками, такими как партнерские сети и агентства, способные решить эту проблему, будет иметь решающее значение для владельцев приложений.
Альтернативные источники трафика приобретают популярность
Альтернативные источники мобильного трафика, такие как мессенджеры и TikTok, продолжат набирать популярность в 2024 году. Ожидается, что доля продаж через эти платформы будет расти и дальше, а мобильные приложения будут активно использовать их для расширения своей базы пользователей.
Вместо выводов
Мобильный ландшафт в 2024 году будет характеризоваться инновационными тенденциями, обещающими изменить то, как люди подключаются, потребляют контент и взаимодействуют с цифровыми услугами. От глобального внедрения 5G до появления суперприложений и всплеска цифровой коммерции. По мере того, как бизнес и потребители принимают эти тенденции, мобильная индустрия будет играть ключевую роль в формировании цифрового будущего в целом и в целом по Украине.