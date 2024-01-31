На украинский рынок планирует выйти турецкий аналог Amazon

На украинский рынок в ближайшее время планирует выйти турецкая компания Trendyol Group, являющаяся маркетплейсом и специализирующаяся в сфере моды и розничной торговли.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

"Турецкие компании готовы инвестировать в Украину уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Их интересует не только высокотехнологичный сектор и оборонная промышленность, которые высокими темпами развиваются во время войны, но и сотрудничество в сфере легкой промышленности и производства модных вещей", - говорится в сообщении Минэкономики.

Отмечается, что об этом шла речь во время встречи министра экономики Украины Юлии Свириденко с техническим директором и совладельцем компании Baykar Defence Сальчуком Байрактаром и президентом компании Trendyol Group Четином Чагаляном. Также на встрече присутствовал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Trendyol Group контролируется китайской компанией Alibaba Group и работает во многих странах ЕС, Турции и Ближнего Востока. Сотрудничество с Украиной, как отмечают в Минэкономики, может быть взаимовыгодным как для турецкого аналога Amazon, который получит возможность реализовывать товары в Украине, так и для украинских производителей, которые смогут воспользоваться возможностями популярного маркетплейса и продавать свои товары на экспорт в другие страны.

Министр экономики отметила, что украинская индустрия моды хорошо развивается даже вопреки войне.

"Для нас очень важно предоставить возможность отечественным производителям и брендам получить возможности доступа к новым рынкам, чтобы они смогли экспортировать свою продукцию в еще большее количество стран. Поэтому мы приветствуем будущее сотрудничество турецкого и украинского бизнеса. В целом нас интересует доступ как можно большего количества украинских компаний на глобальный рынок", – добавила она.

Во время разговора стороны обсудили ход строительства завода по производству беспилотников компании Baykar Defence в Украине и перспективы их производства и экспорта по использованию украинских двигателей.

"Мы благодарны за поддержку и вклад, который оказывает Турция в самый тяжелый для Украины период, особенно турецкой компании Baykar, производящей боевые беспилотники Bayraktar. Сегодня наши приоритеты – привлечение инвестиций в Украину для укрепления обороноспособности страны как в условиях военного положения, так и послевоенного восстановления, что будет способствовать экономической деятельности Украины и будет способствовать восстановлению нашего государства", - подчеркнула глава Минэкономики.

Она добавила, что для Украины сейчас важны иностранные инвестиции в высокотехнологичный сектор и оборонную промышленность, но нельзя забывать и о других отраслях – украинские производители должны увеличивать производство и экспортный потенциал, чтобы выходить на новые рынки.

Напомним, ранее о планах начать деятельность в Украине объявил турецкий гигант электронной коммерции Hepsiburada. В настоящее время внимание компании сосредоточено на тестировании сделок в Украине, но если тестовый запуск будет успешным, Hepsiburada стремится начать продавать товары в Украине.

Также о желании выйти на рынок Украины в 2024 году заявила польская сеть магазинов одежды для женщин Greenpoint. Украина должна стать первым зарубежным рынком для Greenpoint именно с физическими магазинами.