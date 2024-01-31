На український ринок планує вийти турецький аналог Amazon

На український ринок найближчим часом планує вийти турецька компанія Trendyol Group, яка є маркетплейсом і спеціалізується у сфері моди та роздрібної торгівлі.

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Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

"Турецькі компанії готові інвестувати в Україну вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Їх цікавить не тільки високотехнологічний сектор та оборонна промисловість, які високими темпами розвиваються під час війни, а й співробітництво у сфері легкої промисловості та виробництва модних речей", - йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Зазначається, що про це йшла мова під час зустрічі міністра економіки України Юлії Свириденко із технічним директором та співвласником компанії Baykar Defence Сальчуком Байрактаром та президентом компанії Trendyol Group Четіном Чагаляном. Також на зустрічі був присутній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Trendyol Group контролюється китайською компанією Alibaba Group і працює в багатьох країнах ЄС, Туреччині та на Близькому Сході. Співпраця з Україною, як зазначають в Мінекономіки, може бути взаємовигідною як для турецького аналогу Amazon, що отримає можливість реалізовувати товари в Україні, так і для українських виробників, які зможуть скористатись можливостями популярного маркетплейсу і продавати свої товари на експорт в інші країни.

Міністр економіки зауважила, що українська індустрія моди добре розвивається навіть попри війну.

"Для нас дуже важливо надати можливість вітчизняним виробникам і брендам отримати можливості доступу до нових ринків, щоб вони змогли експортувати свою продукцію у ще більшу кількість країн. Тому ми вітаємо майбутню співпрацю турецького та українського бізнесу. Загалом нас цікавить доступ якомога більшої кількості українських компаній на глобальний ринок", - додала вона.

Також під час розмови сторони обговорили хід будівництва заводу з виробництва безпілотників компанії Baykar Defence в Україні та перспективи їх виробництва та експорту з використання українських двигунів.

"Ми вдячні за підтримку та внесок, який надає Туреччина у найважчий для України період, особливо турецькій компанії Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar. Сьогодні наші пріоритети – залучення інвестицій в Україну для зміцнення обороноздатності країни як в умовах воєнного стану, так і післявоєнного відновлення, що сприятиме економічній діяльності України та сприятиме відбудові та відновленню нашої держави", - підкреслила голова Мінекономіки.

Вона додала, що для України наразі є важливими іноземні інвестиції у високотехнологічний сектор та оборонну промисловість, але не можна забувати і про інші галузі – українські виробники повинні збільшувати виробництво та експортний потенціал, щоб виходити на нові ринки.

Нагадаємо, раніше про плани розпочати діяльність в Україні оголосив турецький гігант електронної комерції Hepsiburada. Наразі увага компанії зосереджена на тестуванні операцій в Україні, але якщо тестовий запуск буде успішним, Hepsiburada прагне почати продавати товари в Україні.

Також про бажання вийти на ринок України у 2024 році заявила польська мережа магазинів одягу для жінок Greenpoint. Зазначається, що Україна має стати першим закордонним ринком для Greenpoint саме з фізичними магазинами.