Мобільні тренди 2024: чого очікувати

Світова мобільна індустрія розвивається шаленими темпами завдяки технологічному прогресу, змінам у поведінці споживачів та постійно зростаючому попиту на зв'язок. У цьому глобальному тренді не відстає і Україна – у 2023 році ми побачили ріст ролі мобільних пристроїв у житті покупців та їхнього величезного впливу на електронну комерцію у країні. Лише за тиждень Black Friday відсоток таких замовлень збільшився з 40,5% до 52,4% порівняно з 2022 роком. Тож, чого очікувати від 2024 року? Пропоную розглянути ключові мобільні тренди.

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Продовження впровадження 5G

Значні інвестиції в інфраструктуру обіцяють більш швидкий інтернет, низьку затримку та покращений зв'язок. Згідно з відкритими даними, 5G активно використовують 72 країни світу, а 137 країн все ще на стадії випробування мережі. Станом на 2023 рік у світі зафіксовано 1,9 млрд глобальних підключень 5G. Прогнозується, що у 2024 році ця цифра становитиме 2,8 млрд. Міністерство цифрової трансформації України веде перемовини щодо запуску 5G в Україні. Планується, що процес впровадження 5G почнеться саме у 2024 році.

Поява Super Apps

Super Apps набувають все більшої популярності у світі, пропонуючи користувачам комплексний досвід завдяки інтеграції декількох сервісів на єдиній платформі. Виходячи за рамки традиційних функцій, ці застосунки легко поєднують обмін повідомленнями, електронну комерцію, виклик авто та багато інших функцій. Місцеві та міжнародні компанії інвестують у розробку та розширення таких суперзастосунків, обіцяючи користувачам більш інтегрований та ефективний мобільний досвід.

У світі яскравими прикладами Super Apps є Alipay, WeChat від Tencent у Китаї, Grab у Південно-Східній Азії та Revolut у Європі. В Україні ми поки знаходимося на етапі становлення. З наявних застосунків до статусу Super Apps потроху наближаються застосунки наших українських мобільних банків.

Зростання мобільної електронної комерції

Електронна комерція переживає значне зростання по всьому світу, причому мобільні пристрої відіграють провідну роль. Згідно з даними Admitad Україна, мобільні продажі зросли на 20% у першому півріччі 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, причому більша частина всіх замовлень була зроблена через мобільні телефони. Компанії оптимізують свої платформи для мобільної доступності, а мобільні платіжні рішення, включаючи цифрові гаманці та безконтактні платежі, набувають широкої популярності.

Партнерський маркетинг – ключ до зростання та монетизації застосунків

У 2024 році партнерський маркетинг знову буде одним із ключових інструментів для зростання мобільних застосунків, забезпечуючи економічно ефективний спосіб розширити охоплення додатків. Співпраця з партнерами через партнерські мережі може привести до збільшення кількості встановлень, підвищення рівня залученості користувачів та потенційних можливостей для розподілу доходів. Партнерський маркетинговий канал також дає мобільним застосункам додатковий потік монетизації. За оцінками Admitad Україна, глобальні доходи мобільних партнерів зросли на 20% у першій половині 2023 року.

Якість трафіку має значення

Бренди зараз приділяють підвищену увагу до якості трафіку. У 2024 році розробка власних систем захисту від шахрайства або партнерство з підрядниками, такими як партнерські мережі та агентства, здатними вирішити цю проблему, матиме вирішальне значення для власників застосунків.

Альтернативні джерела трафіку набувають популярності

Альтернативні джерела мобільного трафіку, такі як месенджери та TikTok, продовжать набирати популярність у 2024 році. Очікується, що частка продажів через ці платформи зростатиме й надалі, а мобільні застосунки активно використовуватимуть їх для розширення своєї бази користувачів.

Замість висновків

Мобільний ландшафт у 2024 році буде характеризуватися інноваційними тенденціями, які обіцяють змінити те, як люди підключаються, споживають контент і взаємодіють з цифровими послугами. Від глобального впровадження 5G до появи суперзастосунків та сплеску цифрової комерції. У міру того, як бізнес і споживачі приймають ці тенденції, мобільна індустрія буде відігравати ключову роль у формуванні цифрового майбутнього загалом у світі та в цілому в Україні.