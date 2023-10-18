Українці зможуть відкрити онлайн-магазини на платформі Etsy

В Україні запустили платіжний інтерфейс Etsy Payments. Тепер українці можуть легко приєднатися та відкривати нові магазини на платформі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що онлайн-платформа Etsy об’єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей, крафтової продукції.

Відтепер власний платіжний інтерфейс Etsy запускається в Україні.

"Раніше користувачі з України не могли відкривати нові магазини на Etsy. Із запуском Etsy Payments це змінюється — українці можуть офіційно відкривати на платформі магазини, продавати товари людям з Америки, Європи, Азії тощо", - підкреслив Федоров.

Він додав, що в Etsy Payments продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та спеціальну цілодобову підтримку.

Підприємці також зможуть керувати всією фінансовою інформацією свого магазину.

"Від самого початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує Україну. У березні 2022 року Etsy надіслав листа всім своїм покупцям із мануалом, як підтримати українських продавців", - зауважив Федоров.

За словами міністра, запуск Etsy Payments в Україні — це важлива частина системної роботи Мінцифри з масштабування участі українців в екосистемі міжнародного e-commerce.

"Працюємо далі, щоб українські підприємці мали ще більше можливостей для розвитку", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, українці знову зможуть додавати нові бізнеси на Google Maps, а також редагувати й верифікувати профілі підприємств та інших установ. Із квітня 2022 року функції були заблоковані для українських користувачів з безпекових міркувань.