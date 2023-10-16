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Як уникнути блокувань нових рекламних кабінетів для бізнесу від Google

Як уникнути блокувань нових рекламних кабінетів для бізнесу від Google

З весни 2023 року українські бізнесмени майже в 80% випадків потрапляють в бан при запуску реклами з саме новостворених акаунтів в Google Standard Shopping та Performance Max, така невтішна внутрішня статистика. Як уникнути?

Спеціалісти Marketing Link підготували короткий огляд правил, які допоможуть уникнути блокування з нових акаунтів.

  • Додавайте всі дані про способи оплати на сторінку «Оплата та доставка‎»‎ чи «Способи оплати‎»‎. Має бути саме онлайн-оплата. 
  • Google Merchant Center відрізняє оригінали від підроблених брендових товарів, тому підготуйте документи підтримці, щоб підтвердити, що ви є офіційний дистриб'ютор. 
  • Обов'язковий розділ «Доставка‎»‎‎. Часто блокування відбувається, бо немає тез «адресна доставка до дверей по Україні».
  • Додайте точну адресу та форму зворотного зв'язку. 
  • На окремій сторінці розпишіть процедуру повернення товару. Це стосується і тих магазинів, товари у яких згідно з законодавством не можна повертати.
  • Підготуйте сторінку «Політики конфіденційності» вкажіть, які дані ви збираєте.
  • Додайте сторінку про компанію.
  • На головній сторінці опишіть, чим ви займаєтесь, яку продукцію продаєте.
  • Одна з популярних причин блокування — розбіжність ціни в рекламному акаунті з вартістю на сайті, перевірте фід.
  • Якщо ви користуєтеся динамічним колл-трекінгом, додайте в футері статичний телефон. 

Обліковий запис Google Ads також блокують за порушення правил використання, а саме:

  • Створення зайвих рекламних записів у гонитві за бонусами від Google.
  • Підключення кредитних карток, за якими є історія блокування реклами, боргу за оплати й т. ін. 
  • Неспівпадіння країн випуску платіжної картки та Google Ads. 
  • Систематичні порушення правил й спроби обійти систему.

Якщо під час створення рекламного кабінету в Google Merchant Center ви зіштовхнулися з певними проблемами, то готуйтеся до переписок з менеджером Google та ретельно перевірте свій сайт.