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Як уникнути блокувань нових рекламних кабінетів для бізнесу від Google
З весни 2023 року українські бізнесмени майже в 80% випадків потрапляють в бан при запуску реклами з саме новостворених акаунтів в Google Standard Shopping та Performance Max, така невтішна внутрішня статистика. Як уникнути?
Спеціалісти Marketing Link підготували короткий огляд правил, які допоможуть уникнути блокування з нових акаунтів.
- Додавайте всі дані про способи оплати на сторінку «Оплата та доставка» чи «Способи оплати». Має бути саме онлайн-оплата.
- Google Merchant Center відрізняє оригінали від підроблених брендових товарів, тому підготуйте документи підтримці, щоб підтвердити, що ви є офіційний дистриб'ютор.
- Обов'язковий розділ «Доставка». Часто блокування відбувається, бо немає тез «адресна доставка до дверей по Україні».
- Додайте точну адресу та форму зворотного зв'язку.
- На окремій сторінці розпишіть процедуру повернення товару. Це стосується і тих магазинів, товари у яких згідно з законодавством не можна повертати.
- Підготуйте сторінку «Політики конфіденційності» вкажіть, які дані ви збираєте.
- Додайте сторінку про компанію.
- На головній сторінці опишіть, чим ви займаєтесь, яку продукцію продаєте.
- Одна з популярних причин блокування — розбіжність ціни в рекламному акаунті з вартістю на сайті, перевірте фід.
- Якщо ви користуєтеся динамічним колл-трекінгом, додайте в футері статичний телефон.
Обліковий запис Google Ads також блокують за порушення правил використання, а саме:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Створення зайвих рекламних записів у гонитві за бонусами від Google.
- Підключення кредитних карток, за якими є історія блокування реклами, боргу за оплати й т. ін.
- Неспівпадіння країн випуску платіжної картки та Google Ads.
- Систематичні порушення правил й спроби обійти систему.
Якщо під час створення рекламного кабінету в Google Merchant Center ви зіштовхнулися з певними проблемами, то готуйтеся до переписок з менеджером Google та ретельно перевірте свій сайт.