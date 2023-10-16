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Как избежать блокировок новых рекламных кабинетов для бизнеса от Google
С весны 2023 года украинские бизнесмены почти в 80% случаев попадают в бан при запуске рекламы из новых аккаунтов в Google Standard Shopping и Performance Max, такова неутешительная внутренняя статистика. Как избежать?
Специалисты Marketing Link подготовили краткий обзор правил, которые помогут избежать блокировки новых аккаунтов.
- Добавляйте все данные о способах оплаты на страницу "Оплата и доставка" или «Способы оплаты». Должна быть именно онлайн-оплата.
- Google Merchant Center отличает оригиналы от поддельных брендовых товаров, поэтому подготовьте документы поддержке, чтобы подтвердить, что вы являетесь официальным дистрибьютором.
- Обязателен раздел "Доставка". Часто блокировка происходит, потому что нет тезисов «адресная доставка к двери по Украине».
- Добавьте точный адрес и форму обратной связи.
- На отдельной странице распишите процедуру возврата товара. Это касается и тех магазинов, товары в которых по законодательству нельзя возвращать.
- Подготовьте страницу "Политики конфиденциальности", укажите, какие данные вы собираете.
- Добавьте страницу о компании.
- На главной странице опишите, чем вы занимаетесь, какую продукцию продаете.
- Одна из популярных причин блокировки – расхождение цены в рекламном аккаунте со стоимостью на сайте, проверьте ФИД.
- Если вы пользуетесь динамическим колл-трекингом, добавьте в футере статический телефон.
Учетная запись Google Ads также блокируется за нарушение правил использования, а именно:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Создание лишних рекламных записей в погоне за бонусами от Google.
- Подключение кредитных карт, по которым есть история блокировки рекламы, долга за оплаты и т.п.
- Несовпадение стран выпуска платежной карты и Google Ads.
- Систематические нарушения правил и попытки обойти систему.
Если при создании рекламного кабинета Google Merchant Center вы столкнулись с определенными проблемами, то готовьтесь к перепискам с менеджером Google и тщательно проверьте свой сайт.