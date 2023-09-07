Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах

Тепер українці зможуть додавати нові бізнеси на Google Maps, а також редагувати й верифікувати профілі підприємств та інших установ. Із квітня 2022 року функції були заблоковані для українських користувачів з безпекових міркувань.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що у квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори.

Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

"Команда Мінцифри працювала спільно з Google, що дало змогу знову додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо. Український бізнес має дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів", - зазначив Федоров.

Він подякував Google за зважене й справедливе рішення, яке допоможе українським підприємцям.

Наприклад, власники переміщених бізнесів можуть змінити локацію в профілі Google Business та привернути увагу клієнтів на новому місці.

Google застосує спеціальний контроль спаму, щоб майданчик використовували за призначенням. Наразі сервіси не будуть доступні на тимчасово окупованих територіях і в регіонах, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, найбільша у світі компанія на ринках платформ електронної комерції Amazon вирішила продовжити на один рік можливість для українських підприємців продавати через маркетплейс товари без комісії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com