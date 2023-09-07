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Украинские предприниматели снова могут регистрировать бизнес на Google-картах
Теперь украинцы смогут добавлять новые бизнесы в Google Maps, а также редактировать и верифицировать профили предприятий и других учреждений. С апреля 2022 года функции были заблокированы для украинских пользователей из соображений безопасности.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он напомнил, что в апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности.
Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Команда Минцифры работала совместно с Google, что дало возможность снова добавлять новые объекты, оставлять комментарии и т.д. Украинский бизнес имеет действенный инструмент для продвижения и поиска новых клиентов", - отметил Федоров.
Он поблагодарил Google за взвешенное и справедливое решение, которое поможет украинским предпринимателям.
К примеру, владельцы перемещенных бизнесов могут изменить локацию в профиле Google Business и привлечь внимание клиентов на новом месте.
Google применит специальный контроль спама, чтобы площадку использовали по назначению. Пока сервисы не будут доступны на временно оккупированных территориях и в регионах, где продолжаются активные боевые действия.
Напомним, самая крупная в мире компания на рынках платформ электронной коммерции Amazon решила продлить на один год возможность для украинских предпринимателей продавать через маркетплейс товары без комиссии.
Источник фото: ua.depositphotos.com