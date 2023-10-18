Украинцы смогут открыть онлайн-магазины на платформе Etsy

В Украине запущен платежный интерфейс Etsy Payments. Теперь украинцы могут легко присоединиться и открывать новые магазины на платформе.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что онлайн-платформа Etsy объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции.

Теперь собственный платежный интерфейс Etsy запускается в Украине.

"Раньше пользователи из Украины не могли открывать новые магазины на Etsy. С запуском Etsy Payments это меняется – украинцы могут официально открывать на платформе магазины, продавать товары людям из Америки, Европы, Азии и тому подобное", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что в Etsy Payments продавцы получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и специальную круглосуточную поддержку.

Предприниматели также могут управлять всей финансовой информацией своего магазина.

"С самого начала полномасштабного вторжения компания поддерживает Украину. В марте 2022 года Etsy направил письмо всем своим покупателям с мануалом, как поддержать украинских продавцов", - отметил Федоров.

По словам министра, запуск Etsy Payments в Украине – это важная часть системной работы Минцифры по масштабированию участия украинцев в экосистеме международного e-commerce.

"Работаем дальше, чтобы у украинских предпринимателей было еще больше возможностей для развития", - подчеркнул Федоров.

Напомним, украинцы снова смогут добавлять новые бизнесы в Google Maps, а также редактировать и верифицировать профили предприятий и других учреждений. С апреля 2022 года функции были заблокированы для украинских пользователей из соображений безопасности.