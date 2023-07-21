Алена Лебедева осудила действия России во время выступления в Европарламенте

Россия использует золото Судана в войне против Украины.

Выступая на мероприятии "Укрепление мира и безопасности в Судане" в Европейском парламенте во вторник, 18 июля 2023 года, владелица промышленно-инвестиционной группы компаний Аурум Групп Алена Лебедева осудила агрессию со стороны России и призвала международное сообщество усилить давление на страну агрессора, передает издание EuToday.

"На протяжении всей истории мы можем наблюдать разные примеры дерзкого участия России в различных государственных переворотах по всему миру. И даже сейчас Россия цинично удовлетворяет свои имперские амбиции, аннексируя чужие территории и устраивая полномасштабные военные вторжения на территории независимых суверенных государств", - отметила Алена Лебедева.

По мнению Лебедевой, война в Судане имеет схожий с Украиной сценарий:

"То, что мы видим сегодня в Судане, тот же сценарий разыгрывался в Украине в 2014 году с аннексией Крыма и восточной части Украины. Почему я сравниваю эти две истории, мы можем наблюдать много публикаций, заявляющих об отсутствии российских военных на территории Судана. То же самое происходит с Украиной целых восемь лет. , уничтожали наши территории, но цинично заявляли: "Нас там нет". 24 февраля 2022 в 5 утра мирные спящие украинские города начали бомбить", - отметила Алена Лебедева.

"Кроме этого, согласно данным целого ряда международных расследований, в задачу ПИК "Вагнер" в Судане, в частности, входит обеспечение доступа к ресурсам, которые в условиях санкций Россия использует для войны против Украины. В первую очередь речь идет о золоте, по объемам добычи которого Судан занимает третье место в Африке. Поэтому истории наших двух стран не только неразрывно", - неразрывно.

В ходе выступления в Европарламенте Алена Лебедева осудила действия России по блокированию зернового соглашения и отметила ужасные последствия, в частности, для стран Африки:

"Каждый день приносит массу тревожных новостей. Вчера Россия объявила о выходе из зерновой сделки - импорт украинского зерна, в том числе в Африку. Россия использует не только Вагнера. Голод - страшное оружие. В результате "Голодомора", организованного Россией в ХХ веке, Украина потеряла многие миллионы людей. И мы предупредили".

"Многие народы страдают от варварских действий России. Это нужно остановить. Россию необходимо изолировать, чтобы у нее исчерпались ресурсы для реализации своих агрессивных намерений во всем мире. Россию необходимо исключить из всех международных организаций, чтобы устранить ее давление на международно-политическом уровне.

Также Алена Лебедева выразила поддержку женщинам Судана в борьбе за мир в стране:

"Говоря о роли суданских женщин, я преисполнена гордости, потому что я могу говорить о них, я могу изучать их вклад в контексте помощи пострадавшему гражданскому населению. И их роль откликается в моем сердце и душе еще и потому, что суданские и украинские женщины объединены желанием помочь. ый потенциал и объединившись, мы, женщины, можем победить всех и все".

Напомним, боевые столкновения в Судане начались 15 апреля 2023 года, в результате почти половина населения Судана нуждается в гуманитарной помощи, 2,5 млн. населения находится под угрозой голодной смерти. По состоянию на 23 июля 2023 года из страны бежали 140 тысяч беженцев, большинство из которых женщины и дети.