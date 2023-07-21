Альона Лебедєва засудила дії Росії під час виступу в Європарламенті

Росія використовує золото Судану у війні проти України.

Виступаючи на заході "Зміцнення миру та безпеки у Судані" в Європейському парламенті у вівторок, 18 липня 2023 року, власниця промислово-інвестиційної групи компаній Аурум Груп Альона Лебедєва засудила агресію з боку Росії та закликала міжнародну спільноту посилити тиск на країну агресора, передає видання EuToday.

"Протягом всієї історії ми можемо спостерігати різні приклади зухвалої участі Росії в різних державних переворотах по всьому світу. І навіть зараз Росія цинічно задовольняє свої імперські амбіції, анексуючи чужі території і влаштовуючи повномасштабні військові вторгнення на території незалежних суверенних держав", - зазначила Альона Лебедєва.

На думку Лебедєвої війна у Судані має схожий з Україною сценарій:

"Те, що ми бачимо сьогодні в Судані, той самий сценарій розігрувався в Україні в 2014 році з анексією Криму та східної частини України. Чому я порівнюю ці дві історії, ми можемо спостерігати багато публікацій, які заявляють про відсутність російських військових на території Судану. Те ж саме відбувається з Україною цілих вісім років. Вони бомбили наших мирних жителів, грабували, ґвалтували, вбивали, нищили наші території, але цинічно заявляли: "Нас там немає". 24 лютого 2022 року о 5 ранку мирні сплячі українські міста почали бомбити", - зазначила Альона Лебедєва.

"Окрім цього, згідно з даними цілої низки міжнародних розслідувань, до завдання ПВК "Вагнер" у Судані, зокрема, входить забезпечення доступу до ресурсів, які в умовах санкцій Росія використовує для війни проти України. Насамперед йдеться про золото, за обсягами видобутку якого Судан посідає третє місце в Африці. Тому історії наших двох країн не лише нерозривно пов'язані, вони переплетені червоною ниткою", - додала вона.

В ході виступу в Європарламенті Альона Лебедєва засудила дії Росії щодо блокування зернової угоди та наголосила на жахливих наслідках, зокрема, для країн Африки:

"Кожен день приносить масу тривожних новин. Вчора Росія оголосила про вихід із зернової угоди – імпорт українського зерна, в тому числі до Африки. Росія використовує не тільки Вагнера. Голод - страшна зброя. Внаслідок "Голодомору", організованого Росією у ХХ столітті, Україна втратила багато мільйонів людей. І ми попереджаємо, що Росія може повторити це в Африці".

"Багато народів потерпають від варварських дій Росії. Це треба зупинити. Росію необхідно ізолювати, щоб у неї вичерпалися ресурси для реалізації своїх агресивних намірів у всьому світі. Росію необхідно виключити з усіх міжнародних організацій, щоб усунути її тиск на міжнародно-політичному рівні. Винні в цих злочинах повинні постати перед міжнародним судом і понести відповідне покарання", - зазначила власниця Аурум Груп.

Також Альона Лебедєва висловила підтримку жінкам Судану у боротьбі за мир у країні:

"Говорячи про роль суданських жінок, я сповнена гордості, тому що я можу говорити про них, я можу вивчати їхній внесок у контексті допомоги постраждалому цивільному населенню. І їхня роль відгукується в моєму серці і душі ще й тому, що суданські та українські жінки об’єднані бажанням допомогти, захистити, вилікувати, подолати кризу та зупинити війну. Кожна жінка має неймовірний потенціал і об'єднавшись, ми, жінки, можемо перемогти всіх і все".

Нагадаємо, бойові зіткнення у Судані розпочалися 15 квітня 2023 року, внаслідок цього майже половина населення Судану потребує гуманітарної допомоги, 2,5 млн. населення знаходиться під загрозою голодної смерті. Станом на 23 липня 2023 року із країни втекли 140 тисяч біженців, більша частина з яких жінки та діти.