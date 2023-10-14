Армения завершила присоединение к Римскому статуту МУС

Президент Армении Ваагн Хачатурян 13 октября подписал заявление парламента о ратификации этой страной Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, сообщила его пресс-служба.

Напомним, что Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут МУС 3 октября. За это решение проголосовало 60 депутатов, против - 22 (оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею"), воздержавшихся не было.

Армения подписала Римский статут еще в 1999 году, однако за все это время не ратифицировала его. Армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского устава лишь 1 сентября 2023 года.

Ратификация Римского статута обязывает страну арестовывать лиц, ордер в отношении которых выдал МУС. Среди таковых, напомним, и президент России Владимир Путин и российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.

17 марта МУС выдал ордер на их арест по подозрению в организации незаконной депортации украинцев, в том числе детей. Львова-Белова при этом, как известно, лично "усыновила" похищенного из Мариуполя мальчика.

В сентябре Европейский парламент призвал МУС выдать и ордер на арест фактического лидера Беларуси Александра Лукашенко - также из-за депортации украинских детей с оккупированных РФ территорий, которых доставляют в белорусские лагеря, где они подвергаются русификации и идеологической обработке. Сам Лукашенко заявлял, что от такой практики РФ и Беларусь не откажутся.