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Вірменія завершила приєднання до Римського статуту МКС
Президент Вірменії Ваагн Хачатурян 13 жовтня підписав заяву парламенту щодо ратифікації цією країною Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного 17 липня 1998 року, повідомила його прес-служба.
Нагадаємо, що Національні збори Вірменії ратифікували Римський статут МКС 3 жовтня. За це рішення проголосувало 60 депутатів, проти - 22 (опозиційні фракції "Вірменія" та "Честь маю"), жоден не утримався.
Вірменія підписала Римський статут ще 1999 року, проте за цей час так і не ратифікувала його. Вірменський уряд направив до парламенту проект ратифікації Римського статуту лише 1 вересня 2023 року.
Ратифікація Римського статуту зобов'язує країну заарештовувати осіб, ордер щодо яких видав МКС. Серед таких, нагадаємо, і президент Росії Володимир Путін та російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
17 березня МКС видав ордер на їхній арешт за підозрою в організації незаконної депортації українців, зокрема дітей. Львова-Бєлова при цьому, як відомо, особисто "всиновила" викраденого з Маріуполя хлопчика.
У вересні Європейський парламент закликав МКС видати і ордер на арешт фактичного лідера Білорусі Олександра Лукашенка - також через депортацію українських дітей з окупованих РФ територій, яких доставляють до білоруських таборів, де вони зазнають русифікації та ідеологічної обробки. Сам Лукашенко заявляв, що від такої практики РФ і Білорусь не відмовляться.