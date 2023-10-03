Вірменія буде забовʼязана арештувати Путіна: парламент ратифікував Римський статут

Парламент Вірменії у вівторок, 3 жовтня, ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду. Тепер у разі відвідин Вірменії лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна можуть затримати.

Про це повідомляє Trend.az.

Зазначається, що під час засідання парламенту опозиційні фракції "Вірменія" та "Честь маю" бойкотували обговорення Римського статуту та залишили залу,

Вірменія підписала Римський статут у 1999 році, але не ратифікувала його. 1 вересня 2023 року вірменський уряд направив до парламенту проєкт ратифікації Римського статуту МКС.

Ратифікація Римського статуту зобовʼязує країну арештовувати осіб, ордер щодо яких видав Міжнародний кримінальний суд. Наприклад, Путіна.

Раніше МЗС РФ попереджало, що ратифікація Вірменією Римського статуту МКС матиме негативні наслідки для російсько-вірменських відносин.

“Римський статут буде повноцінно ратифікований, і він не має жодного стосунку до вірмено-російських відносин”, – сказав прем'єр-міністр Арменії Нікол Пашинян.

Він наголосив що це стосується питань безпеки Вірменії.

Раніше Пашинян заявив, що питання виходу країни з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) не вийшло з порядку денного.