АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Армения будет обязана арестовать Путина: парламент ратифицировал Римский устав

Парламент Армении
Фото: news.am

Парламент Армении во вторник, 3 октября, ратифицировал Римский устав Международного уголовного суда. Теперь в случае посещения Армении лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина могут задержать.

Об этом сообщает Trend.az.

Отмечается, что во время заседания парламента оппозиционные фракции "Армения" и "Честь мая" бойкотировали обсуждение Римского устава и покинули зал,

Армения подписала Римский устав в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского устава МКС.

Ратификация Римского устава обязывает страну арестовывать лиц, ордер в отношении которых выдал Международный уголовный суд. К примеру, Путина.

Ранее МИД РФ предупреждал, что ратификация Арменией Римского устава МКС будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений.

"Римский устав будет полноценно ратифицирован, и он не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что это касается вопросов безопасности Армении.

Ранее Пашинян заявил, что вопрос выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не вышел из повестки дня.

Автор:
Светлана Манько