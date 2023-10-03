Армения будет обязана арестовать Путина: парламент ратифицировал Римский устав

Парламент Армении во вторник, 3 октября, ратифицировал Римский устав Международного уголовного суда. Теперь в случае посещения Армении лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина могут задержать.

Об этом сообщает Trend.az.

Отмечается, что во время заседания парламента оппозиционные фракции "Армения" и "Честь мая" бойкотировали обсуждение Римского устава и покинули зал,

Армения подписала Римский устав в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского устава МКС.

Ратификация Римского устава обязывает страну арестовывать лиц, ордер в отношении которых выдал Международный уголовный суд. К примеру, Путина.

Ранее МИД РФ предупреждал, что ратификация Арменией Римского устава МКС будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений.

"Римский устав будет полноценно ратифицирован, и он не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что это касается вопросов безопасности Армении.

Ранее Пашинян заявил, что вопрос выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не вышел из повестки дня.