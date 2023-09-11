Президент Бразилии изменил свое мнение по поводу вероятного ареста Путина

Президент Бразилии Лула да Сильва изменил свое мнение по поводу вероятности ареста лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина. Теперь он говорит, что эти вопросы решаются судами.

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Об этом Лула сказал в понедельник журналистам в Дели, пишет Reuters .

Отмечается, что политик, который накануне заявил, что пока он будет у власти, Путина "ни при каких условиях" не арестуют в Бразилии, чуть больше чем через сутки фактически отказался от своих слов.

"Если Путин решит приехать в Бразилию в следующем году, решение о его аресте будут принимать судебные власти, а не я или мое правительство", - заявил Лула да Силва.

Он добавил, что Бразилия "должна пересмотреть" свое присоединение к Римскому уставу.

"Я хочу знать, почему США, Индия и Китай не подписали договор о Международном уголовном суде и почему наша страна его подписала", - подчеркнул Лула да Силва.

Напомним, что Бразилия является подписантом Римского устава, соответственно обязана выполнять решение Международного уголовного суда.

Ранее Министерство юстиции и конституционного развития ЮАР направило главе Национальной прокуратуры Шамиле Батохе официальный запрос о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина на случай его визита в эту страну.

В марте МКС выдал ордер на арест по подозрению в незаконной депортации украинцев, включая детей, в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львово-Беловой, лично "усыновившей" мальчика, похищенного из Мариуполя Донецкой области после его оккупации Россией.