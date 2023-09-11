АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Внезапно Внезапно
Категория
Политика
Дата публикации

Президент Бразилии изменил свое мнение по поводу вероятного ареста Путина

Президент Бразилии Лула да Сильва
Президент Бразилии Лула да Сильва

Президент Бразилии Лула да Сильва изменил свое мнение по поводу вероятности ареста лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина. Теперь он говорит, что эти вопросы решаются судами.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
Забронювати участь

Об этом Лула сказал в понедельник журналистам в Дели, пишет Reuters .

Отмечается, что политик, который накануне заявил, что пока он будет у власти, Путина "ни при каких условиях" не арестуют в Бразилии, чуть больше чем через сутки фактически отказался от своих слов.

"Если Путин решит приехать в Бразилию в следующем году, решение о его аресте будут принимать судебные власти, а не я или мое правительство", - заявил Лула да Силва.

Он добавил, что Бразилия "должна пересмотреть" свое присоединение к Римскому уставу.

"Я хочу знать, почему США, Индия и Китай не подписали договор о Международном уголовном суде и почему наша страна его подписала", - подчеркнул Лула да Силва.

Напомним, что Бразилия является подписантом Римского устава, соответственно обязана выполнять решение Международного уголовного суда.

Ранее Министерство юстиции и конституционного развития ЮАР направило главе Национальной прокуратуры Шамиле Батохе официальный запрос о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина на случай его визита в эту страну.

В марте МКС выдал ордер на арест по подозрению в незаконной депортации украинцев, включая детей, в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львово-Беловой, лично "усыновившей" мальчика, похищенного из Мариуполя Донецкой области после его оккупации Россией.

Автор:
Светлана Манько