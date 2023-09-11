Президент Бразилії змінив свою думку щодо ймовірного арешту Путіна

Президент Бразилії Лула да Сільва змінив свою думку щодо ймовірності арешту лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна. Тепер він каже, що ці питання вирішують суди.

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Про це Лула сказав у понеділок журналістам у Делі, пише Reuters.

Зазначається, що політик, який напередодні заявив, що поки він буде при владі, Путіна "за жодних умов" не заарештують у Бразилії, трохи більше ніж через добу фактично відмовився від своїх слів.

"Якщо Путін вирішить приїхати до Бразилії наступного року, рішення про його арешт буде приймати судова влада, а не я чи мій уряд", - заявив Лула да Сілва.

Він додав, що Бразилія "повинна переглянути" своє приєднання до Римського статуту.

"Я хочу знати, чому США, Індія та Китай не підписали договір про Міжнародний кримінальний суд і чому наша країна його підписала", - наголосив Лула да Сілва.

Нагадаємо, що Бразилія є підписантом Римського статуту, відповідно зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

Раніше Міністерство юстиції та конституційного розвитку ПАР надіслало голові Національної прокуратури Шамілі Батохі офіційний запит про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна на випадок його візиту до цієї країни.

У березні МКС видав ордер на арешт за підозрою у незаконній депортації українців, включаючи дітей, щодо президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової, яка особисто "усиновила" хлопчика, викраденого з Маріуполя Донецької області після його окупації Росією.