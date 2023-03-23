Армия РФ может начать наступление на новых направлениях, - ISW

Темп российских операций вокруг Бахмута в Донецкой области замедляется, а армия РФ может начать наступление на других участках фронта. Однако вряд ли это принесет ощутимые результаты.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска незначительно продвинулись в Бахмуте, а украинские войска провели контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города.

22 марта украинский Генштаб сообщил, что наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается, а украинские официальные лица ранее сообщали об уменьшении боевых столкновений в самом городе в последние дни.

21 марта представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российские и украинские войска продолжают считать приоритетом операции вокруг Бахмута и что российские войска могут попытаться провести еще одно наступление, возможно, во многих различных направлениях.

Разведка Великобритании оценила, что российские силы, возможно, теряют силу в районе Бахмута, поскольку Министерство обороны России передислоцирует подразделения на другие направления.

"Сейчас российские войска наращивают темпы наступательных действий вокруг Авдеевки с целью оцепить населенный пункт, и не исключено, что российские войска делают это за счет действий вокруг Бахмута и заторможенного наступления в районе Угледара", - отмечают аналитики ISW.

Так, российские военнослужащие 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ранее заявляли, что перебрасываются в район Угледара для проведения штурма, но российский военный блоггер 21 марта заявил, что подразделения 136-й мотострелковой бригады действуют на Авдеевском направлении.

"Это очевидное изменение дислокации - если оно не является результатом ложных сообщений России - возможно, указывает на то, что российские войска отдали приоритет интенсификации операций вокруг Авдеевки, а не возобновлению наступления на Угледар", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что российские войска стягивают военную технику и личный состав в район Авдеевки, что позволит им увеличить скорость продвижения.

"Российские войска могут начать или усилить наступательные операции на новых направлениях, но эти операции, вероятно, не дадут ощутимых результатов, поскольку всеобщее российское весеннее наступление продолжает приближаться к кульминации", - подчеркнули в ISW.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что общий темп российских наступательных операций в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями из-за значительных потерь живой силы и техники.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что за последние три недели российские оккупационные войска продвинулись в направлении города Авдеевка севернее Донецка. Сейчас тактически ситуация под Авдеевкой напоминает то, что происходит с обороной Бахмута.