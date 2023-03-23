Армія РФ може розпочати наступ на нових напрямках, - ISW

Темп російських операцій навколо Бахмута Донецької області сповільнюється, а армія РФ може розпочати наступ на інших ділянках фронту. Однак навряд чи це принесе відчутні результати.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська незначно просунулися в Бахмуті, а українські війська здійснили контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста.

22 березня український Генштаб повідомив, що наступальний потенціал російських військ у районі Бахмута знижується, а українські офіційні особи раніше повідомляли про зменшення бойових зіткнень у самому місті останніми днями.

21 березня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російські та українські війська продовжують надавати пріоритет операціям навколо Бахмута і що російські війська можуть спробувати провести ще один наступ, можливо, у багатьох різних напрямках.

Розвідка Великобританії оцінила, що російські сили, можливо, втрачають силу в районі Бахмута, оскільки Міністерство оборони Росії передислокує підрозділи на інші напрямки.

"Зараз російські війська нарощують темпи наступальних дій навколо Авдіївки з метою оточити населений пункт, і не виключено, що російські війська роблять це за рахунок дій навколо Бахмута та загальмованого наступу в районі Вугледара", - зауважують аналітики ISW.

Так, російські військовослужбовці 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади раніше заявляли, що перекидаються в район Вугледара для проведення штурму, але російський військовий блогер 21 березня заявив, що підрозділи 136-ї мотострілецької бригади. діють на Авдіївському напрямку.

"Ця очевидна зміна дислокації — якщо вона не є результатом неправдивих повідомлень Росії — можливо, вказує на те, що російські війська віддали пріоритет інтенсифікації операцій навколо Авдіївки, а не поновленню наступу на Вугледар", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що російські війська стягують військову техніку та особовий склад в район Авдіївки, що може дозволити їм збільшити швидкість просування.

"Російські війська можуть почати або посилити наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, ймовірно, не дадуть відчутних результатів, оскільки загальний російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації", - підкреслили в ISW.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вважають, що загальний темп російських наступальних операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями через значні втрати живої сили та техніки.

Раніше розвідка Великобританії повідомляла, що за останні три тижні російські окупаційні війська просунулися у напрямку міста Авдіївка, на північ від Донецька. Наразі тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмута.