Без согласования Кабмина Шмыгаля схема с выплатами на СЭС Шурмы на оккупированных территориях была бы невозможна - СМИ

Схема с незаконными выплатами средств по "зеленому" тарифу на компании брата заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы, о которой рассказали журналисты Bihus.info, была бы невозможна без согласования с Кабинетом министров и лично премьером Денисом Шмыгалем.

Об этом в своем материале пишет журналист Бизнес.Цензора Юрий Винничук.

"Влияние заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы на правительство Украины позволило оккупированным солнечным станциям его брата и бизнес партнеров получить 324 млн грн за электроэнергию, которую они не поставляли", - говорится в статье.

Он напоминает, что СЭС брата Шурмы Олега с июля 2022 не синхронизированы с энергосетью неоккупированной части Украины, а соответственно электроэнергия не была поставлена. Отключение электросетей между оккупированной и неоккупированной территориями Украины произошло год назад. То есть, СЭС на оккупированной части уже год не выдают электроэнергию в Объединенную энергосистему Украины (ОЭС). При этом некоторые СЭС продолжали получать деньги до июля 2023 года.

Из объяснений ГП "Гарантированный покупатель" следует, что находящиеся на оккупированных территориях СЭС передали "Запорожьеоблэнерго" и "Херсоноблэнерго" информацию об объемах выработки электроэнергии. Несмотря на то, что облэнерго не имело возможности верифицировать полученную от СЭС информацию об объемах производства электроэнергии и поставке в ее энергосистему Украины, она передала ее "Укрэнерго".

“Проплата была произведена на основе разъяснения Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, которое ГарПок получил в начале 2023 года. В нем говорилось, что нет никаких ограничений на оплату электроэнергии СЭС и ВЭС на оккупированных территориях. Таким ограничением должно быть решение Кабинета министров, но премьер Денис Шмигаль не инициировал запрет на выплаты”, - написал журналист.

По его словам, получается, что все участники процесса понимали, что производятся платежи за электроэнергию, которая была произведена оккупированными СЭС и не поставлена в энергосеть Украины, но не остановили транзакции. Контрольный пакет "Запорожьеоблэнерго" принадлежит Минэнергетики. Именно он передавал "Укрэнерго" непроверенную информацию об объемах производимой электроэнергии и поставленной в ОЭС Украины солнечными станциями на оккупированных территориях”, - говорится в статье.

Винничук напомнил, что министр Герман Галущенко свои действия координирует не с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а с замглавы ОП Ростиславом Шурмой. “Сегодня он фактически взял на себя функции премьер-министра Дениса Шмыгаля. Чиновники неофициально рассказывают, что без согласования Шурмы в правительстве не принимаются важные решения. Однако он оказывает значительно большее влияние, чем руководитель Кабинета министров, поскольку имеет непосредственный контроль над руководителями ряда важных регуляторов и стратегических государственных предприятий”, - добавляет автор.

Кроме министра энергетики, Шурма, по данным издания, также фактически контролирует руководителей НКРЭКУ, "Энергоатома", Фонда госимущества, Оператора ГТС, "Укрнафты", "Мотор Сечи", "Лесов Украины", "Полиграфкомбинат Украина" и еще десяток госпредприятий.