Части украинцев можно будет выйти на пенсию в 55 лет: кому и за что снизят пенсионный возраст

В Минсоцполитики предлагают дать украинцам, которые принимают участие в территориальной обороне, дать такие же права, как у военных, включая пенсионный возраст.

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В правительстве планируют уравнять в правах военнослужащих и украинцев, которые принимают участие в территориальной обороне. Мужчины, участвующие в теробороне, смогут выходить на пенсию в 55 лет, а женщины в 50 лет. Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

К этому возрасту у женщин должно быть не меньше 20, а мужчин – 25 лет стажа. Также они будут получать повышенные пенсии, как и военнослужащие.

"В случае гибели лиц, входящих в состав добровольческих формирований территориальных общин, при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей также предоставлено право на повышение нормы пенсионного обеспечения, предусмотренного для членов семей погибших военнослужащих", – говорится на сайте ведомства.

Напомним, что в январе 2022 года на платформе для работы с открытыми данными "Опендатабот" опубликовали результаты исследования, согласно которым количество украинских пенсионеров с 2016 по 2021 год уменьшилось более чем на 1 миллион. При этом активное уменьшение началось еще до пандемии коронавируса.