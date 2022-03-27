Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Части украинцев можно будет выйти на пенсию в 55 лет: кому и за что снизят пенсионный возраст

Части украинцев можно будет выйти на пенсию в 55 лет: кому и за что снизят пенсионный возраст

В Минсоцполитики предлагают дать украинцам, которые принимают участие в территориальной обороне, дать такие же права, как у военных, включая пенсионный возраст.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

В правительстве планируют уравнять в правах военнослужащих и украинцев, которые принимают участие в территориальной обороне. Мужчины, участвующие в теробороне, смогут выходить на пенсию в 55 лет, а женщины в 50 лет. Об этом говорится на сайте Минсоцполитики. 

К этому возрасту у женщин должно быть не меньше 20, а мужчин – 25 лет стажа. Также они будут получать повышенные пенсии, как и военнослужащие. 

"В случае гибели лиц, входящих в состав добровольческих формирований территориальных общин, при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей также предоставлено право на повышение нормы пенсионного обеспечения, предусмотренного для членов семей погибших военнослужащих", – говорится на сайте ведомства.

Напомним, что в январе 2022 года на платформе для работы с открытыми данными "Опендатабот" опубликовали результаты исследования, согласно которым количество украинских пенсионеров с 2016 по 2021 год уменьшилось более чем на 1 миллион. При этом активное уменьшение началось еще до пандемии коронавируса.