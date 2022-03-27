Частини українців можна буде вийти на пенсію у 55 років: кому і за що зменшать пенсійний вік

У Мінсоцполітики пропонують дати українцям, які беруть участь у територіальній обороні, дати такі самі права, як у військових, включаючи пенсійний вік.

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В уряді планують зрівняти у правах військовослужбовців та українців, які беруть участь у територіальній обороні. Чоловіки, які беруть участь у теробороні, зможуть виходити на пенсію у 55 років, а жінки у 50 років. Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

До цього віку у жінок має бути не менше 20, а чоловіків – 25 років стажу. Також вони отримуватимуть підвищені пенсії, як і військовослужбовці.

"У разі загибелі осіб, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їхніх сімей також надано право на підвищення норми пенсійного забезпечення, передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців", – йдеться на сайті відомства.

Нагадаємо, що у січні 2022 року на платформі для роботи з відкритими даними "Опендатабот" опублікували результати дослідження, згідно з якими кількість українських пенсіонерів з 2016 по 2021 рік зменшилася більш ніж на 1 мільйон. При цьому активне зменшення почалося ще до пандемії коронавірусу.