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Данилов назвал "слугу народа" сволочью и недобитком, тот обвинил его в содействии Путину: что произошло
Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов обрушился с руганью в адрес депутата Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максима Бужанского из-за его принципиальности в отстаивании права публично говорить по-русски. Соответствующее сообщение появилось в Twitter Данилова.
"Недобиткам так называемого "русского мира", которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русскам", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна быть под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам", - написал он.
Возмущение же чиновника вызвало включение накануне Бужанского в эфир телеканала "Киев", во время которого тот начал говорить по-русски. Общение ведущего Сергея Смальчука с нардепом быстро переросло в эмоциональную перепалку, в ходе которой первый заявил, что "в этом эфире не звучит русский язык от украинцев".
Бужанский указал ведущему, который апеллировал к наличию закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, на том, что этот закон не обязывает владеть государственным языком и применять его даже при исполнении служебных обязанностей депутатов Верховной Рады, о чем последний, как оказалось, не знал и при этом обвинял нардепа в том, что тот сам "не читает принимаемые им законы" (на самом деле закон принимался прошлым созывом Рады, где Бужанского не было).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Депутат подчеркнул, что прекрасно владеет украинским, выступает им в парламенте и, более того, если бы закон инициировал именно он, то там указанная обязанность в отношении нардепов обязательного бы содержалась. При этом Бужанский отметил, что в свое время при подготовке соответствующего законопроекта ко второму чтению такая норма была исключена из него по инициативе "Европейской солидарности".
Он также напомнил Смальчуку о наличии в Конституции статьи 10, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка, а в Уголовном кодексе - статьи 161, которая предусматривает наказание, в том числе тюремное, за умышленные действия, направленные, в частности, на унижение национальной чести и достоинства, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление привилегий граждан по языковым признакам.
После того, как Бужанский отказался продолжать бессмысленную, по его мнению, полемику и выключился из эфира, ведущий все равно продолжил настаивать на своем и заявлять, что он не будет допускать звучания русского языка в эфире от украинских чиновников.
В свою очередь, на сообщение Данилова в пятницу депутат также отреагировал, призвав того ознакомиться с Конституцией и научиться ее уважать, а также ознакомиться со статьей 161 УК.
По мнению Бужанского, заявления секретаря СНБО "позорят наше государство" и "идут вразрез с процессом вступления Украины в Европейский союз". Он также напомнил, что Данилов признал, что знал о предстоящем российском вторжении еще в сентябре 2021 года, но публично об этом не говорил и "не предпринял никаких действий, направленных на предотвращение агрессии, чем очевидно и безусловно помог РФ".
Нардеп также подчеркнул, что то, кто должен быть в Верховной Раде, должны решать украинские избиратели, а не "случайный чиновник, который пытается найти повод отомстить за неоднократную острую критику, справедливо звучавшую в его адрес".
"Уважение к Украине начинается с уважения ко всем ее гражданам, к ее Конституции и законам, к свободе совести, за которую миллионы украинцев погибали веками, и, к сожалению, продолжают погибать уже девять лет. Все это господину секретарю СНБО необходимо наконец понять .И прекратить подыгрывать военным преступникам - Путину и его банде, раскалывая страну. Слава Украине! Позор Данилову", - написал он.
Отметим также, что некоторых интернет-пользователей возмутил мрачный ответ Бужанского на поздравление "Слава Украине!" в эфире со Смальчуком, прозвучавший как "Да, Слава Украине" вместо традиционной "Героям слава!".
Однако из полной видеозаписи этой части эфира очевидно, что Бужанский в тот момент был недоволен зачитанной Смальчуком подводкой, которая со ссылкой на движение "Честно" освещала его деятельность как блокирующую принятие законов о деколонизации и дерусификации топонимики, и сразу же после предоставления ему слова заявил, что "движение "Честно" соврало".
Поводом же для включения в эфир Бужанского стал тот факт, что он был единственным депутатом, проголосовавшим 29 мая против инициированного президентом Владимиром Зеленским законопроекта №9278 о Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, установленном 8 мая вместе с отменой соответствующего праздника 9 мая. Впрочем, до обсуждения этой темы в эфире, как сказано выше, так и не дошло.