Данилов назвал "слугу народа" сволочью и недобитком, тот обвинил его в содействии Путину: что произошло

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов обрушился с руганью в адрес депутата Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максима Бужанского из-за его принципиальности в отстаивании права публично говорить по-русски. Соответствующее сообщение появилось в Twitter Данилова.

"Недобиткам так называемого "русского мира", которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русскам", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна быть под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам", - написал он.

Возмущение же чиновника вызвало включение накануне Бужанского в эфир телеканала "Киев", во время которого тот начал говорить по-русски. Общение ведущего Сергея Смальчука с нардепом быстро переросло в эмоциональную перепалку, в ходе которой первый заявил, что "в этом эфире не звучит русский язык от украинцев".

Бужанский указал ведущему, который апеллировал к наличию закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, на том, что этот закон не обязывает владеть государственным языком и применять его даже при исполнении служебных обязанностей депутатов Верховной Рады, о чем последний, как оказалось, не знал и при этом обвинял нардепа в том, что тот сам "не читает принимаемые им законы" (на самом деле закон принимался прошлым созывом Рады, где Бужанского не было).

Депутат подчеркнул, что прекрасно владеет украинским, выступает им в парламенте и, более того, если бы закон инициировал именно он, то там указанная обязанность в отношении нардепов обязательного бы содержалась. При этом Бужанский отметил, что в свое время при подготовке соответствующего законопроекта ко второму чтению такая норма была исключена из него по инициативе "Европейской солидарности".

Он также напомнил Смальчуку о наличии в Конституции статьи 10, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка, а в Уголовном кодексе - статьи 161, которая предусматривает наказание, в том числе тюремное, за умышленные действия, направленные, в частности, на унижение национальной чести и достоинства, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление привилегий граждан по языковым признакам.

После того, как Бужанский отказался продолжать бессмысленную, по его мнению, полемику и выключился из эфира, ведущий все равно продолжил настаивать на своем и заявлять, что он не будет допускать звучания русского языка в эфире от украинских чиновников.

В свою очередь, на сообщение Данилова в пятницу депутат также отреагировал, призвав того ознакомиться с Конституцией и научиться ее уважать, а также ознакомиться со статьей 161 УК.

По мнению Бужанского, заявления секретаря СНБО "позорят наше государство" и "идут вразрез с процессом вступления Украины в Европейский союз". Он также напомнил, что Данилов признал, что знал о предстоящем российском вторжении еще в сентябре 2021 года, но публично об этом не говорил и "не предпринял никаких действий, направленных на предотвращение агрессии, чем очевидно и безусловно помог РФ".

Нардеп также подчеркнул, что то, кто должен быть в Верховной Раде, должны решать украинские избиратели, а не "случайный чиновник, который пытается найти повод отомстить за неоднократную острую критику, справедливо звучавшую в его адрес".

"Уважение к Украине начинается с уважения ко всем ее гражданам, к ее Конституции и законам, к свободе совести, за которую миллионы украинцев погибали веками, и, к сожалению, продолжают погибать уже девять лет. Все это господину секретарю СНБО необходимо наконец понять .И прекратить подыгрывать военным преступникам - Путину и его банде, раскалывая страну. Слава Украине! Позор Данилову", - написал он.

Отметим также, что некоторых интернет-пользователей возмутил мрачный ответ Бужанского на поздравление "Слава Украине!" в эфире со Смальчуком, прозвучавший как "Да, Слава Украине" вместо традиционной "Героям слава!".

Однако из полной видеозаписи этой части эфира очевидно, что Бужанский в тот момент был недоволен зачитанной Смальчуком подводкой, которая со ссылкой на движение "Честно" освещала его деятельность как блокирующую принятие законов о деколонизации и дерусификации топонимики, и сразу же после предоставления ему слова заявил, что "движение "Честно" соврало".

Поводом же для включения в эфир Бужанского стал тот факт, что он был единственным депутатом, проголосовавшим 29 мая против инициированного президентом Владимиром Зеленским законопроекта №9278 о Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, установленном 8 мая вместе с отменой соответствующего праздника 9 мая. Впрочем, до обсуждения этой темы в эфире, как сказано выше, так и не дошло.