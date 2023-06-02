Данілов назвав "слугу народу" непотрібом, сволотою та недобитком, той звинуватив його в сприянні Путіну: що сталося

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов обрушився з лайкою на адресу депутата Верховної Ради від пропрезидентської партії "Слуга народу" Максима Бужанського через принциповість у відстоюванні ним права публічно говорити російською мовою. Відповідний допис з'явився у Twitter Данілова.

"Недобиткам так званого "російського світу", які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на "русскам", не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні. Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб", - написав він.

Обурення посадовця викликало включення напередодні Бужанського в ефір телеканалу "Київ", під час якого той почав говорити російською. Спілкування ведучого Сергія Смальчука з нардепом швидко переросло в емоційну перепалку, під час якої перший заявив, що "в цьому ефірі не лунає російська мова від українців".

Натомість Бужанський вказав ведучому, який апелював до наявності закону про забезпечення функціонування української мови як державної, на те, що цей закон не зобов'язує володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків депутатів Верховної Ради, про що останній, як виявилося, не знав і при цьому звинувачував нардепа в тому, що той сам "не читає закони, які приймає" (насправді закон приймався минулим скликанням Ради, де Бужанського не було).

Депутат натомість підкреслив, що чудово володіє українською, виступає нею в парламенті і, більш того, якби закон ініціював саме він, то там зазначене зобов'язання щодо нардепів обов'язкого містилося б. При цьому вказав, що свого часу при підготовці відповідного законопроекту до другого читання такая норма була виключена з нього за ініціативою "Європейської солідарності".

Він також нагадав Смальчуку про наявність у Конституції статті 10, яка гарантує вільний розвиток, викристання та захист російської мови, а в Кримінальному кодексі - статті 161, яка передбачає покарання, в тому числі тюремне, за умисні дії, спрямовані, зокрема, на приниження національної честі та гідності, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення привілеїв громадян за мовними ознаками.

Після того ж, як Бужанський відмовився продовжувати безглузду, на його думку, полеміку та виключився з ефіру, ведучий все одно продовжив наполягати на своєму і заявляти, що він не допускатиме російської мови в ефірі від українських посадовців.

В свою чергу, на допис Данілова в п'ятницю депутат також відреагував, закликавши того ознайомитися з Конституцією та навчитися її поважати, а також ознайомитися зі статтею 161 КК.

На думку Бужанського, заяви секретаря РНБО "ганьблять нашу державу" та "йдуть врозріз з процесом вступу України до Європейського союзу". Він також нагадав, що Данілов визнав, що знав про майбутнє російське вторгнення ще у вересні 2021 року, але публічно про це не казав і "не зробив жодних дій, спрямованих на запобігання агресії, чим очевидно і безумовно допоміг РФ".

Нардеп також підкреслив, що те, хто має бути у Верховній Раді, мають вирішувати українські виборці, а не випадковий чиновник, який намагається знайти привід помститися за неодноразову гостру критику, яка справедливо звучала на його адресу".

"Повага до України починається з поваги до всіх її громадян, до її Конституції та законів, до свободи совісті, за яку мільйони українців гинули століттями, і, на жаль, продовжують гинути вже дев'ять років. Все це пану секретареві РНБО необхідно нарешті зрозуміти. І припинити підігравати військовим злочинцям - Путіну та його банді, розколюючи країну. Слава Україні! Ганьба Данилову", - написав він.

Зазначимо також, що деяких інтернет-користувачів також обурила похмура відповідь Бужанського на привітання "Слава Україні!" в ефірі з Смальчуком, яка прозвучала як "Так, Слава Україні" замість традиційної "Героям слава!".

Натомість з повного відеозапису цієї частини ефіру очевидно, що Бужанський в той момент був незадоволений зачитаною Смальчуком підводкою, яка з посиланням на рух "Чесно" висвітлювала його діяльність як таку, що блокує ухвалення законів про деколонізацію та дерусифікацію топоніміки, і після надання йому слова заявив, що "рух "Чесно" збрехав".

Приводом же для включення до ефіру Бужанського став той факт, що він був єдиним депутатом, що проголосував 29 травня проти ініційованого президентом Володимиром Зеленським законопроекту №9278 про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, який встановлено 8 травня разом зі скасуванням відповідного свята 9 травня. Втім, до обговорення цієї теми в ефірі, як зазначено вище, так і не дійшло.