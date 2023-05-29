Буде вихідний. Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9278, який передбачає, що 8 травня в Україні відзначатиметься День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, документ за основу та в цілому підтримали 317 нардепів.

Нагадаємо, у 2015 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", яким 8 травня запровадили Днем пам’яті та примирення. А 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

8 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський вніс у парламент законопроєкт, яким запропонував встановити День пам'яті та перемоги над нацизмом. В документі передбачається, що цей День відзначатиметься 8 травні й буде вихідним. Водночас зі святкових і неробочих днів виключається 9 травня – День перемоги над нацизмом.

Зауважимо, що під час воєнного стану в Україні додаткові вихідні, повʼязані зі святами, скасовані.