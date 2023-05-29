Будет выходной. Рада установила 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

Верховная Рада проголосовала за законопроект №9278, предусматривающий, что 8 мая в Украине будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, документ за основу и в целом поддержали 317 нардепов.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада приняла законопроект "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", которым 8 мая был введен День памяти и примирения. 9 мая осталось Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

8 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предложил установить День памяти и победы над нацизмом. В документе предполагается, что этот день будет отмечаться 8 мая и будет выходным. В то же время из праздничных и нерабочих дней исключается 9 мая – День победы над нацизмом.

Отметим, что во время военного положения в Украине дополнительные выходные, связанные с праздниками, отменены.