Давайте не доказывать, кто больше любит Украину: бюджет Львова на ВСУ, – Резник

Уже несколько недель во Львовском городском совете не утихают скандалы, принимают бюджет развития. Комиссия финансов и планирование бюджета ежедневно несколько часов выслушивает все пожелания чиновников и депутатского корпуса. Однако понимания так и нет. Потому что необходимо и долги отдать и все так – так называемые "хотелки" закрыть, а бюджет не резиновый, а всего более полутора миллиардов. Об этом сообщают "Українські Новини"

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Во время эфира Народного "Толк-Шоу" на телеканале "НТА депутаты подчеркнули, что Львов должен отдать долги прежде чем начинать новые масштабные проекты. Однако депутат Львовского городского совета, председатель комиссии архитектуры, градостроительства и развития территорий Алексей Резник отметил, что важно погасить все долги, а это более 300 миллионов гривен, а остальное отдать на нужды ВСУ.

О чем идет речь?

В свою очередь глава фракции "Европейская Солидарность" во Львовском городском совете Петр Адамик рассказал, что депутатский корпус горсовета дискутирует о приоритетах в подходах к развитию Львова, а также об ответственности за свои слова и обещания перед избирателями, перед обществом Львова. "Неприятно это говорить, но если город не будет возвращать свои долги, то в будущем с ним будут иметь дело только аферисты. Долги Львова перед подрядчиками официально превышают 300 миллионов гривен. Хотя на самом деле они значительно больше", — заверил Петр Адамик. Адамик добавил, что исполнительная власть Львова уверяла и убеждала нас в том, что ряд упомянутых мною проектов будут реализовываться за счет государства, спонсоров, международных доноров или благодаря кредитам. Все эти обещания закончились ничем.

Моя депутатская позиция состоит в том, что, прежде чем начинать новые масштабные проекты, Львов должен отдать долги предпринимателям за те работы, которые они выполнили в предыдущие годы. Город обязан спасти предприятия, которые еще не обанкротились, поскольку это вопрос его партнерской репутации, – сказал Адамик.

Алексей Резник подчеркнул, что его видение бюджета кардинально изменилось. "Если раньше хотелось сделать как можно больше, то сейчас понимаю, что удовлетворить всех невозможно. Сделать так, чтобы никто не обижался — невозможно, ведь война вносит свои коррективы. Поддерживаю позицию Петра Михайловича по погашению долгов. Предлагаю погасить долги, а все остальное - отдать на Вооруженные силы Украины. Тогда никто не будет обижаться и все будут понимать, что мы поддерживаем ВСУ. Давайте не доказывать, кто больше любит Украину", – сказал Резник.

Следовательно, если предложение Алексея Резника будет реализовано, то в бюджет Украины для Вооруженных сил Украины попадет более одного миллиарда гривен от города Львова.