Дело Червинского: одного прокурора задерживали за хулиганку, а семья другого ведет бизнес в оккупации – СМИ

Резонансные дела по разминированию Чонгара, хищениям в Минобороны и по офицеру-разведчику Червинскому находятся в ведении прокуроров Офиса генпрокурора Сиводеда и Кобца. Сиводед задерживался в состоянии, похожем на алкогольное опьянение, за то, что разбил витрину магазина и бросался на прохожих. Семья Кобца, как сообщают СМИ, до сих пор находится на оккупированных территориях и занимается бизнесом, передает "Цензор.нет" .

В частности, в сети обнародовали видео с нагрудной камеры патрульных полицейских, которые 28 ноября 2017 года в Черновцах задержали тогдашнего заместителя военного прокурора Южного региона Ивана Сиводеда.

"Прокурор в состоянии сильного алкогольного опьянения повредил витрину магазина, бросался на прохожих и пытался нанести телесные повреждения. Заявитель объяснил полиции, что неизвестный ему гражданин, позже идентифицированный как Сиводед Иван Сергеевич 1986 года рождения, повредил рекламный стенд City Lite на площади Соборной и на замечания заявителя начал реагировать агрессивно, пытаясь нанести телесные повреждения. Обследовав прилегающую территорию, был обнаружен гражданин Сиводед И.С., который находился в грязной и потрепанной одежде, с явными признаками алкогольного и наркотического опьянения", - сообщают СМИ.

Отмечается, что в ходе проведения проверки Иван Сиводед неоднократно показывал удостоверения военной прокуратуры и угрожал полицейским "проблемами на работе". Несмотря на угрозы со стороны заместителя военного прокурора Южного региона, на Ивана Сиводеда был составлен протокол АА №121349 от 29 ноября 2017 года об административном задержании.

"Все расследования в оборонной сфере, оказывается, находятся в руках прокуроров из ОГП, имеющих много вопросов по их связям и некрасивым историям в прошлом. Речь о двух. Оба с Херсонщины. Первый - Сиводед Иван Сергеевич. Когда оккупанты зашли в Херсон, его семья решила остаться в городе и спокойно жила в оккупации, но это не повлияло на карьеру прокурора, который по странному стечению обстоятельств имеет под своим процессуальным контролем дела по разминированию Чонгара и хищениям в Минобороны, которые не продвигаются. В его же ведении и дело офицера-разведчика Червинского, который нанес большие проблемы оккупантам. Дело Червинского, наоборот, идет довольно быстро", - пишет "Закрытая зона".

Вторым является прокурор Кобец, подчиненный и земляк Сиводеда. Отмечается, что Кобец непосредственно курирует дело Червинского, и особенно удивительно при этом выглядит тот факт, что семья Кобца до сих пор проживает на оккупированной территории и занимается бизнесом, пока прокурор занимается делами, связанными с вопросами обороны.

"Именно поэтому прокуроры с таким прошлым являются ручными. Но не только для тех, кто контролирует Офис генпрокурора. Они могут быть ручными и для врагов. Потому что те хорошо все о них знают", - указывает "Закрытая зона".

Напомним, что Роман Червинский дал "Цензор.нет" эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово". Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский.

Впоследствии в СБУ отмечали, что "операция" проводилась, несмотря на ее возражения и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области. 25 апреля суд избрал Червинскому меру пресечения в виде ареста без права залога. 15 мая апелляционный суд оставил его под стражей.