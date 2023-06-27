Депутаты срочно собираются на комитет из-за кризиса питания в армии

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки включил в повестку дня своего заседания вопрос о кризисе питания ВСУ, который возник из-за ареста 1 млрд бюджетных средств на счетах поставщика Минобороны.

"На этой неделе (28,29 или 30 июня) собираем комитет. Этот вопрос стоит в повестке дня", - сообщила нардеп Соломия Бобровская, заметив, что из-за такой ситуации "очень стыдно и дико".

О том, что кризисную ситуацию будет изучать Комитет, журналистам накануне также сообщила нардеп от "Слуги народа" Маряна Безугла.

Ситуация с поставкой пищи военным из-за ареста средств на счетах поставщика Минобороны находится в таком кризисном состоянии уже несколько недель подряд. Все это время поставщик пытается снять аресты со своих счетов, наложенных Офисом генерального прокурора.

В начале июня эти аресты суд отменил, но прокуроры инициировали их повторно – на основании недостоверных данных о якобы поступлении на счета поставщика МО средств от частных предприятий. На самом же деле никаких зачислений, кроме как от Минобороны, поставщик, ни разу не получал.

Таким образом, уже почти месяц 1 млрд гривен из государственного оборонного бюджета остается заблокированным, что, собственно, и делает невозможным закупку продуктов, в частности, даже муки для изготовления хлеба.

В оборонном министерстве Алексея Резникова неотложную проблему до сих пор не комментируют. Несмотря на многочисленные заявления производителей от МО, нет никакой реакции.

Напомним, ранее СМИ констатировали, что такая блокировка питания военных может быть проявлением неконкурентной борьбы со стороны других поставщиков, которым , не исключено, подыгрывают сотрудники Офиса генпрокурора.

Интересно то, что дело, которое использовали для создания кризисной ситуации с поставкой пищи ВСУ, координирует заместитель генпрокурора Андрея Костина - Дмитрий Вербицкий. Это тот самый прокурор, который был вынужден признать безосновательность устроенных обысков в компании MacPaw.