Депутати терміново збираються на комітет через кризу харчування в армії

Комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки включив у порядок денний свого засідання питання про кризу харчування ЗСУ, яка виникла через арешт 1 млрд бюджетних коштів на рахунках постачальника Міноборони.

"На цьому тижні (28,29 або 30 червня) збираємо комітет. Це питання стоїть на порядку денному", - повідомила нардеп Соломія Бобровська, зауваживши, що через таку ситуацію "дуже соромно і дико".

Про те, що кризову ситуацію вивчатиме Комітет напередодні журналістам також повідомила нардеп від "Слуги народу" Маряна Безугла.

Ситуація з постачанням їжі військовим через арешт коштів на рахунках постачальника Міноборони перебуває у такому кризовому стані вже кілька тижнів поспіль. Весь цей час, постачальник намагається зняти арешти зі своїх рахунків, накладених Офісом генерального прокурора.

На початку червня ці арешти суд був скасував, та прокурори ініціювали їх повторно - на підставі недостовірних даних про буцімто надходження на рахунки постачальника МО коштів від приватних підприємств. Насправді ж, жодних зарахувань, окрім як від Міноборони, постачальник, жодного разу не отримував.

Таким чином, вже майже місяць 1 млрд гривень з державного оборонного бюджету лишається заблокованим, що, власне, і унеможливлює закупівлю продуктів, зокрема, навіть муки для виготовлення хліба.

В оборонному міністерстві Олексія Резнікова нагальну проблему й досі не коментують. Попри численні заяви виробників від МО немає жодної реакції.

Нагадаємо, раніше ЗМІ констатували, що таке блокування харчування військових може бути проявом неконкурентної боротьби збоку інших постачальників, яким, не виключено, підіграють співробітники Офісу генпрокурора.

Цікавим є те, що справу, яку використали для створення кризової ситуації з постачанням їжі ЗСУ, координує заступник генпрокурора Андрія Костіна - Дмитро Вербицький. Це той самий прокурор, який нещодавно був змушений визнати безпідставність влаштованих обшуків у компанії MacPaw.