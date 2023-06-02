«Дорожная карта» для «Слуги народа», которая не работает

В июне 2022 года на сайте партии «Слуга Народа» появилась новость, которая непосредственно касалась жителей Черкасской области.

Партийцы сообщили , что « в Украине стартовала сессия по разработке Дорожной карты деятельности команды народного депутата в регионе на период военного положения. Пилотной областью стала Черкасская область. Народный депутат от «Слуги Народа» Виталий Войцеховский встретился с председателями общин своего 197-го округа для того, чтобы под руководством опытных тренеров выстроить новую стратегию в новых условиях работы нардепа со своими избирателями и командой».

Но прошел уже год войны, но обещанной дорожной карты Черкасщина так и не увидела. «стратегией» деятельности Виталия Войцеховского в условиях периода военного положения стали рейдерство, покрытие коррупционных схем, борьба с инакомыслящими и формирование нового политического проекта.

В СМИ было сообщение о том, что свой единственный депутатский запрос за время каденции и во время войны Виталий Войцеховский посвятил черкасскому агропредприятию "Победа", которое занимается выращиванием крупного рогатого скота и производством молока. Депутат обвинил аграриев в якобы неправомерно полученных и израсходованных государственных дотациях на строительство животного комплекса.

В НАБУ депутату ответили, что никаких производств против указанного предприятия не ведут, а эксперты прокомментировали, что народный депутат Войцеховский уже не впервые пытается использовать парламентскую трибуну и свой мандат для личных бизнес-интересов.

Во время пребывания в должности городского головы города Золотоноша Виталий Войцеховский на базе местного водоканала создал коммунального монстра , через которого «отмыл» несколько миллионов гривен только на реконструкции и модернизации коллектора. Коммунальное предприятие «Городской водоканал» все годы каденции Войцеховского в городе и возглавляет сейчас Сергей Кузнецов, являющийся фигурантом нескольких уголовных производств. Но это не мешает ему продолжать снабжать жителей Золотоноши водой, а также вывозить и утилизировать мусор, присматривать за кладбищами и заниматься стерилизацией собак. Даже памятники советского прошлого утилизировали. Правда бронзу по цене чугуна штвохали, но это уже нюансы. Местные жители уверены, что подобная концентрация ресурсов в пределах одного предприятия выгодна бывшему городскому голове, сохраняющему свое влияние на город. Как выяснили журналисты, Сергей Кузнецов является доверенным лицом Войцеховского .

Также год назад накануне объявления о формировании «дорожной карты» деятельности народного депутата Украины в период военного положения Виталий Войцеховский со скандалом добился увольнения с должности директора местной гимназии имени Скляренко Любови Денисюк. Несмотря на протесты коллектива, родителей учеников, бывших выпускников и жителей Золотоноши, заслуженного работника образования сделали безработным.

"Что касается моего увольнения, то все было сделано по его указанию. Меня "добывали" три женщины — секретарь городского совета, начальница отдела образования и помощница народного депутата. Война обнажила все нервы, и у людей в обществе сейчас очень большой запрос на справедливость. И иногда надо отойти, чтобы не отождествлять себя с чем-то грязным... Моя ситуация была такова: мне нужно было отойти, я не хочу себя отождествлять с командой Войцеховского, ведь если люди используются как ресурс и заставляют играть по своим правилам, это некрасиво, ценности. у таких людей отсутствуют вообще…» – комментирует поступок Войцеховского Любовь Денисюк через год.

И напоследок о главном пункте «стратегии» Войцеховского – воткнуть нож в спину политической силы, которая помогла ему получить депутатский мандат.

Как сообщили СМИ , Виталий Войцеховский вместе с другим мажоритарщиком от Черкасщины, одиозным Антоном Яценко работают над созданием нового регионального партийного проекта.

Как рассказывают приближенные к одному из депутатов люди, политики якобы договорились о следующем распределении функционала: «Яценко взял на себя первоначальное финансирование проекта для привлечения главных спонсоров, а Войцеховский пообещал договориться с Банковой и убедить Офис президента в полезности подобного проекта, а также найти мощных доноров., в том числе среди местного бизнеса Обсуждается даже рабочее название партии: "Свои" или "Местные", что обусловлено попыткой создать у избирателей Черкасщины иллюзию причастности к политическому проекту».

Нюансов распределения обязанностей в этом тандеме мы не знаем, но обмен «официальными визитами» депутатов в своих округах происходит регулярно – то Войцеховский посетит Умань, то Яценко «обещает» каневский бизнес. И кстати, из политической риторики самого Войцеховского вообще исчезло упоминание пропрезидентской партии. Более того, выступая перед педколлективом в Каневе, нардеп от Слуг откровенно призвал «качать ситуацию» в регионе, переводя стрелки на президентскую вертикаль.

Такое откровенное игнорирование интересов родной партии привело к тому, что сегодня, как говорят отдельные политические эксперты, в секретариате партии находится представление не только на исключение Войцеховского из фракции и партии, но и зачистку партийной среды от протеже нардепа.

Как мы видим, у народных депутатов слова не всегда расходятся с делом: пообещал сделать «дорожную карту» – сделал ее. Но для себя.

« Сегодня я хочу со своей командой получить ответы на сложные вопросы, что-то для себя понять. Если есть международные программы, помогающие сфокусироваться на более важном и актуальном, нужно этим пользоваться. Хочу, чтобы моя деятельность в Верховной Раде была результативна. Важно не только в комитетах встречаться и обсуждать, но и слушать здесь людей, которые видят ситуацию с другой стороны», – говорил Виталий Войцеховский год назад.

Но совпадают ли задекларированные намерения с реальными действиями, будут оценивать уже избиратели.