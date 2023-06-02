«Дорожня карта» для «Слуги народу» від депутата, яка не працює

В червні 2022 року на сайті партії «Слуга Народу» з’явилася новина, яка безпосередньо торкалася мешканців Черкащини.

Партійці повідомили , що «в Україні стартувала сесія з розробки Дорожньої карти діяльності команди народного депутата в регіоні на період воєнного стану. Пілотною областю стала Черкащина. Народний депутат від «Слуги Народу» Віталій Войцехівський зустрівся із головами громад свого 197-ого округу для того, аби під керівництвом досвідчених тренерів вибудувати нову стратегію в нових умовах роботи нардепа зі своїми виборцями та командою.»

Але пройшов вже рік війни, але обіцяної «дорожньої карти» Черкащина так і не побачила. Натомість, «стратегією» діяльності Віталія Войцехівського в умовах періоду воєнного стану стали рейдерство, покриття корупційних схем, боротьба з інакомислячими та формування нового політичного проекту.

В ЗМІ було повідомлення про те, що свій єдиний депутатський запит за часи каденції та під час війни Віталій Войцехівський присвятив черкаському агропідприємству "Перемога", яке займається вирощуванням великої рогатої худоби та виробництвом молока. Депутат звинуватив аграріїв в нібито неправомірно отриманих та витрачених державних дотаціях на будівництво тваринного комплексу.

В НАБУ депутату відповіли, що жодних проваджень проти вказаного підприємства не ведуть, а експерти прокоментували, що народний депутат Войцехівський вже не вперше намагається використовувати парламентську трибуну і свій мандат для особистих бізнес-інтересів.

Під час перебування на посаді міського голови міста Золотоноша Віталій Войцехівський на базі місцевого водоканалу створив такого собі комунального монстра, через якого «відмив» декілька мільйонів гривень тільки на реконструкції та модернізації колектора. Комунальне підприємство «Міський водоканал» всі роки каденції Войцехівського в місті та очолює зараз Сергій Кузнєцов, який є фігурантом декількох кримінальних проваджень. Але це не заважає йому продовжувати забезпечувати мешканців Золотоноші водою, а також вивозити та утилізовувати сміття, наглядати за кладовищами та займатися стерилізацією собак. Навіть пам'ятники радянського минулого утилізовували. Правда бронзу по ціні чавуну штвохали, але то вже нюанси. Місцеві мешканці впевнені, що подібна концентрація ресурсів в межах одного підприємства вигідна колишньому міському голові, який зберігає свій вплив на місто. Як з’ясували журналісти, Сергій Кузнєцов є довіреною особою Войцехівського .

Також рік тому, напередодні оголошення про формування «дорожньої карти» діяльності народного депутата України в період воєнного стану, Віталій Войцехівський зі скандалом домігся звільнення з посади директора місцевої гімназії імені Скляренка Любові Денисюк. Попри протести колективу, батьків учнів закладу, колишніх випускників та жителів Золотоноші, заслуженого працівника освіти зробили безробітною.

"Щодо мого звільнення, то все було зроблено за його вказівкою. Мене "добивали" три жінки — секретар міської ради, начальниця відділу освіти і помічниця народного депутата. Війна оголила всі нерви, і у людей в суспільстві є зараз дуже великий запит на справедливість. І інколи треба відійти, щоб не ототожнювати себе з чимось брудним. Моя ситуація була така: мені треба було відійти, я не хочу себе ототожнювати з командою Войцехівського. Адже якщо людей використовують як ресурс і змушують грати за своїми правилами, — це некрасиво, цінності у таких людей відсутні взагалі…» - коментує вчинок Войцехівського Любов Денисюк через рік.

І наостанок про головний пункт «стратегії» Войцехівського – встромити ножа в спину політичної сили, яка допомогла йому отримати депутатський мандат.

Як повідомили ЗМІ , Віталій Войцехівський разом з іншим мажоритарником від Черкащини, одіозним Антоном Яценко працюють над створенням нового регіонального партійного проекту.

Як розповідають наближені до одного з депутатів люди, політики нібито домовилися про наступний розподіл функціоналу: «Яценко взяв на себе первинне фінансування проекту до залучення головних спонсорів, а Войцехівський пообіцяв домовитися з Банковою та переконати Офіс президента в корисності подібного проєкту, а також відшукати потужних донорів, в тому числі серед місцевого бізнесу. Обговорюється навіть робоча назва партії: „Свої“ або „Місцеві“, що зумовлено намаганням створити у виборців Черкащини ілюзію причетності до політичного проєкту».

Нюансів розподілу обов’язків у цьому тандемі ми не знаємо, але обмін «офіційними візитами» депутатів у своїх округах відбувається регулярно – то Войцехівський навідається в Умань, то Яценко «обілєчіваєт» канівський бізнес. І до речі, з політичної риторики самого Войцехівського взагалі зникла згадка пропрезидентської партії. Більше того, виступаючи перед педколективом в Каневі, нардеп від Слуг відверто закликав «качати ситуацію» в регіоні, переводячи стрілки на президентську вертикаль.

Таке відверте ігнорування інтересів рідної партії призвело до того, що сьогодні, як кажуть окремі політичні експерти, у секретаріаті партії знаходиться подання не тільки на виключення самого Войцехівського з фракції та партії, але і зачистку партійного середовища від протеже нардепа.

Як ми бачимо, у народних депутатів слова не завжди розходяться з ділом: пообіцяв зробити «дорожню карту» - зробив її. Але для себе.

«Сьогодні я хочу зі свою командою отримати відповіді на складні запитання, щось для себе зрозуміти. Якщо є міжнародні програми, які допомагають сфокусуватися на більш важливому і актуальному, треба цим користуватися. Хочу, щоб моя діяльність у Верховній Раді була результативною. Важливо не лише у комітетах зустрічатися і обговорювати, а й слухати тут людей, які бачать ситуацію з іншої сторони», - говорив Віталій Войцехівський рік назад.

Але чи збігаються задекларовані наміри з реальними діями будуть оцінювати вже виборці.