Экс-главу Госаудитслужбы Плиса назначили членом Счетной палаты: им хотят заменить Пацкана

Верховная Рада назначила Геннадия Плиса членом Счетной палаты. Как сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк ("Голос"), за это проголосовали 249 нардепов.

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"Пока без приставки "глава". P.S.: Вопрос по увольнению", - добавил Железняк, уже ранее сообщавщий, что Плиса готовят на замену главе Счетной палаты Валерию Пацкану.

Плис с апреля 2020 по ноябрь 2022 года возглавлял Государственную аудиторскую службу, а до этого год был заместителем министра финансов. Перед этим с декабря 2017 года он занимал должность исполняющего обязанности заместителя государственного секретаря Кабинета министров – директора департамента по региональной политике секретариата правительства.

Ранее, с 2014 года, Плис работал директором департамента внутреннего финансового контроля и аудита Киевской городской администрации, в 2016-2017 годах также был первым заместителем главы КГГА.

Отметим, что проект постановления №8282 о назначении Плиса членом палаты был внесен непосредственно в день голосования, то есть 13 декабря, председателем комитета Рады по вопросам бюджета Юрием Аристовым.

Добавим при этом, что сам Аристов по решению парламента, которое поддержали 235 голосов, стал теперь заместителем главы комитета по обороне, а бюджетный комитет вместо него возглавила Роксолана Пидласа. Кроме того, тем же решением (проект постановления №8275) лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк была назначена главой комитета по региональному развитию, а Андрей Задорожний - главой комитета по правам человека.

Напомним, что ранее Аристов подавал проект постановления об увольнении Пацкана как члена Счетной палаты "в связи с подачей им заявления об освобождении от должности главы этого органа по собственному желанию". Однако Раде 1 декабря не хватило голосов, чтобы его принять.

Впрочем, как сообщал накануне голосования Железняк, указанное заявление сам Пацкан успел отозвать. В качестве обоснования последний указал наличие правовой коллизии. Как пояснил нардеп, речь идет о том, что "непонятно, должен ли он остаться после увольнения с должности главы Счетной палаты просто членом".

Вопрос об увольнении Пацкана возник после того, как 24 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении в незаконном получении 117,65 тысячи гривен компенсации за жилье, полученной с сентября 2017 по март 2018 года, когда он был депутатом Рады прошлого, VIII созыва.