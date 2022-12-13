Ексголову Держаудитслужби Пліса призначили членом Рахункової палати: ним хочуть замінити Пацкана

Верховна Рада призначила Геннадія Пліса членом Рахункової палати. Як повідомив у Telegram-каналі депутат Ярослав Железняк ("Голос"), за це проголосували 249 нардепів.

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"Поки без приставки "голова". P.S. Питання по звільненню", - додав Железняк, який вже раніше повідомляв, що Пліса готують на заміну голові Рахункової палати Валерія Пацкана.

Пліс із квітня 2020 по листопад 2022 року року очолював Державну аудиторську службу, а до цього рік був заступником міністра фінансів. Перед цим з грудня 2017 року він займав посаду виконуючого обов'язки заступника державного секретаря Кабінету міністрів - директора департаменту з питань регіональної політики секретаріату уряду.

Раніше, з 2014 року Пліс працював директором департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської адміністрації, у 2016-2017 роках також був першим заступником голови КМДА.

Зазначимо, що проект постанови №8282 про призначення Пліса членом палати було внесено безпосередньо у день голосування, тобто 13 грудня, головою на той момент комітету Ради з питань бюджету Юрієм Арістовим.

Додамо при цьому, що сам Арістов за рішенням парламенту, яке підтримали 235 голсів, став тепер заступником голови комітету з питань оборони, а бюджетний комітет очолила замість нього Роксолана Підласа. Крім того, тим же рішенням (проект постанови №8275) лідерку партії "Слуга народу" Олену Шуляк було призначено головою комітету з регіонального розвитку, а Андрія Задорожнього - головою комітету з прав людини.

Нагадаємо, що раніше Арістов подавав проект постанови про звільнення Пацкана як члена Рахункової палати "у зв'язку з поданням ним заяви про звільнення з посади голови цього органу за власним бажанням". Однак Раді 1 грудня не вистачило голосів, аби її прийняти.

Втім, як повідомляв напередодні голосування Железняк, зазначену заяву сам Пацкан встиг відкликати. В якості обґрунтування останній вказав наявність правової колізії. Як пояснив нардеп, йдеться про те, що "незрозуміло, чи має він залишитися після звільнення з посади голови Рахункової палати просто членом".

Питання про звільнення Пацкана виникло після того як 24 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило йому про підозру в незаконному одержанні 117,65 тисячі гривень компенсації за житло, отриманої з вересня 2017 по березень 2018 року, коли він був депутатом Ради минулого, VIII скликання.