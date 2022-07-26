ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Совет Европейского союза во вторник, 26 июля, решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики Российской Федерации.

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Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

"Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 в свете непровоцированной и неоправданной военной агрессии России против Украины", - отмечается в сообщении.

Они состоят из широкого спектра отраслевых мероприятий, включая ограничения на финансы, энергетику, технологии и товары двойного использования, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Кроме экономических санкций против Российской Федерации, ЕС имеет различные типы ответных мер на военную агрессию России против Украины.

Среди них: ограничение экономических отношений с незаконно аннексированным Крымом и городом Севастополь, а также неподконтрольными правительству Украины территориями Донецкой и Луганской областей; индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на передвижение) для широкого круга физических и юридических лиц, а также дипломатические мероприятия.

С 24 февраля ЕС принял ряд беспрецедентных и жестких пакетов санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

"ЕС решительно осуждает агрессивную войну России против Украины, которая грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он призывает Россию немедленно прекратить неизбирательные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также немедленно вывести все свои войска и военную технику с Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в сообщении.

Европейский Союз также непреклонен в своем обязательстве помочь Украине реализовать свое неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и преуспевающее будущее. Он также остается приверженным продолжению укрепления способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет.

Напомним, 21 июля страны Европейского Союза ввели седьмой пакет санкций против России, в который вошел запрет на импорт российского золота.