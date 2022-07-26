ЄС продовжив санкції проти Росії ще на пів року

Рада Європейського союзу у вівторок, 26 липня, вирішила продовжити на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Російської Федерації.

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Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у світлі неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії проти України", - зазначається у повідомленні.

Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження на фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Окрім економічних санкцій проти Російської Федерації, ЄС має різні типи заходів у відповідь військову агресію Росії проти України.

Серед них: обмеження економічних відносин із незаконно анексованим Кримом і містом Севастополь, а також непідконтрольними уряду України територіями Донецької та Луганської областей; індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження на пересування) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.

З 24 лютого ЄС прийняв низку безпрецедентних і жорстких пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"ЄС найрішучіше засуджує агресивну війну Росії проти України, яка грубо порушує суверенітет і територіальну цілісність України. Він закликає Росію негайно припинити невибіркові напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також негайно та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслюється в повідомленні.

Європейський Союз також непохитний у своєму зобов’язанні допомогти Україні реалізувати своє невід’ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє. Він також залишається відданим продовженню зміцнення здатності України захищати свою територіальну цілісність і суверенітет.

Нагадаємо, 21 липня країни Європейського Союзу запровадили сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшла заборона на імпорт російського золота.