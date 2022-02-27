ЕС профинансирует поставки оружия в Украине - впервые в истории

Глава Еврокомиссии подтвердила, что ЕС впервые за свою историю профинансирует поставки оружия в третьи страны - в Украину

Европейский союз на фоне войны России против Украины впервые профинансирует закупку и поставку оружия для Украины. Об этом в своем Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

We are stepping up our support for Ukraine.



For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.



We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

https://t.co/qEBICNxYa1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

Напомним, ранее сегодня, 27 февраля, Германия, которая до последнего момента отказывалась от поставок Украине вооружений, приняла решение отправить в эту страну тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух "Стингер".