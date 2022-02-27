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ЕС профинансирует поставки оружия в Украине - впервые в истории
Глава Еврокомиссии подтвердила, что ЕС впервые за свою историю профинансирует поставки оружия в третьи страны - в Украину
Европейский союз на фоне войны России против Украины впервые профинансирует закупку и поставку оружия для Украины. Об этом в своем Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, ранее сегодня, 27 февраля, Германия, которая до последнего момента отказывалась от поставок Украине вооружений, приняла решение отправить в эту страну тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух "Стингер".