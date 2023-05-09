"Это лицо власти", - в ВР обвинили "слугу" Трубицына в краже редких книг из Нацбиблиотеки Армении

Депутат от "Слуги народа" Владислав Трубицын, подозреваемый в получении взятки в 1,39 млн гривен за размещение торговых точек в Киеве, попал в розыск в Ереване за кражу ценных книг из Национальной библиотеки Армении. Об этом сообщил нардеп Владимир Арьев в своем сообщении в Facebook.

“Я слегка шокирован тем, кто сегодня является активным игроком властной команды. После того, как я написал об уголовных похождениях депутата Киевсовета от Слуг Народа Владислава Трубицына, оказалось, что шлейф мелочных преступлений тянется за ним не менее 19 лет. Да, сейчас он под следствием в НАБУ за получение взятки в 1,39 млн гривен за "решалово" для размещения мелких торговых точек в Киеве, но раньше у него и возможностей было меньше. 10 лет назад против него с подельниками возбудили уголовное дело в Ереване за кражу ценных книг из Национальной библиотеки Армении, но он скрылся", - рассказывает Арьев.

По словам нардепа, это не единственные уголовные дела, где Трубицын проходит обвиняемым.

“Оказывается, в 2004 году Трубицын находился под следствием и судом в Изюме Харьковской области за подделку удостоверения инспектора по энергонаблюдению. С этим удостоверением он был задержан на Изюмском рынке. В то время инспекторы по энергонаблюдению ходили по коммунальным и частным рынкам и тупо сбивали взятки с руководства, чтобы не замечать нарушений, которые были на каждом базаре. Наверное, Трубицын пришел на "чужую" терроторию и его приняли с подделкой. Однако, извините за тавтологию, судя по решению суда, Трубицын смог решить вопрос и его "на первый раз" отпустили без приговора. Как теперь оказывается, зря", – отмечает Владимир Арьев.

Арьев также обращает внимание, что несмотря на все уголовные дела, Трубицын до сих пор является главой комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства и благоустройства, несмотря на все попытки его отстранить.

“Сегодня Трубицын близок к руководителю ОП Ермаку и его заместителю Татарову. Он до сих пор является главой комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству. И несмотря на попытки депутатов Киевсовета отстранить Трубицына, он остался на должности, несмотря на новую попытку вытрясти на Оболони очередную взятку, о которой уже пишут в СМИ. Собственно, такие персонажи сегодня создают лицо власти с коррупцией, взяточничеством, мелочностью. Надеюсь, теперь НАБУ и ВАКС не будут отпускать его, как это сделал Изюмский суд", - резюмировал Арьев.