«Это не мой голос», - Тищенко заявил о фейковой информатаке

Нардеп Николай Тищенко отреагировал на освещенную в СМИ информацию о его заработке на колл-центрах

Записи телефонных разговоров, на которых человек с голосом, похожим на голос нардепа от партии Слуга Народа Николая Тищенко, откровенно требует миллионы долларов за собственную протекцию для незаконных колл-центров, были растиражированы ведущими медиа страны и телеграмм-каналами с миллионными аудиториями.

Сам народный депутат отреагировал так: "Это голос – не мой и таких переговоров никогда не было".

Также Тищенко добавил, что подобный его голос в аудиозаписях был сгенерирован нейросетью, а мошенничеством в колл-центрах занимаются технически подкованные молодые люди, умеющие пользоваться нейросетями.

Надо отметить, что технологии воспроизведения голоса, очень трудно отличить от голоса настоящего человека, действительно существуют. К примеру, это удалось исследователям из компании Microsoft. Но это одна из самых свежих разработок, поэтому код новой модели искусственного интеллекта Vall-E они тщательно скрывают и заявляют, что AI недоступен для общественности и используется только для исследовательских целей. Кроме того, разработчики уверяют, что всегда есть возможность проверить настоящий ли голос.

«Поскольку VALL-E может синтезировать язык, сохраняющий идентичность говорящего, это может нести потенциальные риски в неправильном использовании модели, например подделать голосовую идентификацию или выдать себя за конкретного говорящего. Чтобы уменьшить такие риски, можно построить модель обнаружения для разрешения или аудиоклип был синтезирован VALL-E. Мы также применим принципы Microsoft AI на практике при дальнейшей разработке моделей», – отмечают разработчики компании Microsoft.

Таким образом, пока нейронные модели не способны передавать эмоции в голосе, делать паузы, имитировать «мычание», или характерные для людей звуки между фразами, такие как протяжное «е», или «а», что может являться доказательством подлинности размещенных в сети интернет аудиозаписей человека с голосом, подобным голосу депутата Николая Тищенко.