Европарламент призвал предоставить Молдове статус кандидата на вступление в ЕС

Европарламент "широким большинством" депутатов принял резолюцию, в которой призвал Брюссель предоставить Молдове статус кандидата в ЕС.

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Об этом сообщили на сайте Европейского парламента.

В принятом документе говорится, что Молдова находится на правильном пути в проведении ключевых реформ и заслуживает того, чтобы получить статус кандидата в ЕС "на основе заслуг".

"ЕС должен предоставить Молдове статус кандидата в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе (согласно которому страна, которая придерживается ценностей ЕС, может претендовать на присоединение) и на основании заслуг", - говорится в резолюции.

Также Европарламент поддержал интеграцию Молдовы "в единый рынок ЕС и расширению отраслевого сотрудничества" и призывал Еврокомиссию "как можно скорее завершить оценку заявки и предоставить стране полную помощь, пока идет работа над этим".

В резолюции особо отмечается, что соседняя страна непропорционально пострадала из-за вторжения России в Украину, приняв более 450 тысяч украинских беженцев, из которых почти 100 тысяч остаются в стране. В этой связи депутаты Европарламента призывают ЕС оказать макрофинансовую помощь Молдове.

В принятом документе также выражается серьезная обеспокоенность последними событиями на территории Приднестровского региона, где произошел ряд инцидентов с безопасностью, которые рассматриваются депутатами Европарламента как опасные акты провокации.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду 3 марта подписала заявку на вступление своей страны в Европейский Союз.

Также 3 марта с такими инициативами выступила Грузия.

Напомним, Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.